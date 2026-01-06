鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 20:52

台北市 2025 年房市買賣移轉棟數 2 萬 3134 棟，呈現 22.7% 的年衰退，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今 (6) 日表示，由於北市府即將與輝達簽約，預期新年度將正式展開輝達宅元年，輝達宅概念區都值得注意，整年度房屋交易量也可望回穩，。

根據台北市地政局的統計，2025 年 12 月台北市建物買賣移轉棟數呈現小龍擺尾之勢，交易量達到 2331 棟，與 11 月份比較起來，大幅成長 33.6%，這是去年一整年當中少見的跳躍式增長。累計去年 1- 12 月，台北市全年的買賣移轉棟數為 2 萬 3134 棟，與 2024 年 2 萬 9930 棟比較，仍然出現 22.7% 的負成長，是 2016 年來近 9 年來最差的數字。

‌



台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，2025 年 12 月因處年底傳統旺季，又有遞延性的買盤出籠，加上預售交屋潮三重力道匯集，將交易量大大往上推升，才能出現如此亮麗的增長，一擺先前的陰霾。只是一個月的交易振作撐不起一整年的低迷與冷清，整年度房屋交易棟數還是衰退超過 2 成，確實是房仲業者很難熬的一年。

展望 2026 年，蘇金城預估，2026 年台北市房屋交易量保守看至少會有一成的成長率，可望回復到 2.5-2.6 萬棟的交易水準。

蘇金城對於台北市房市交易量倒是轉趨樂觀，主要有三個理由。首先，是輝達宅元年效應，台北市政府預計在農曆年前就跟輝達簽訂 T17、T18 地上權使用合約，由於 AI 是目前全球最夯的顯學，輝達在北士科設立海外總部，其意義及價值更是無與倫比，因此衍生出來的輝達宅市場價值也一定比先前在各地開花的台積宅還高一等，蘇金城認為輝達宅效應除北投士林科技園區之外，石牌、天母、陽明山等都算得上是輝達宅概念區。

其次，是股市上 3 萬點之財富效應，台股一跨過年就跳過 3 萬點，台積電 (2330-TW) 及 AI 相關個股都漲翻天，這種財富效應在去年還並不明顯，但是目前已幾近 100 兆元的市值，在今年只要有些許比例資金轉移到房市，都會是一股不容小覷的動能。而且這些股市資金科技含金量特別高，其移動大體上會跟著科技聚落走，輝達宅以及概念區也必然受惠。