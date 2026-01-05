鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 12:37

全台房市預售屋買氣去 (2025) 年急轉直下，交易量明顯萎縮。房仲業者統計 2025 年 1-10 月全台各行政區預售屋的交易量，發現 2025 年 1-10 月全台預售屋僅成交 3 萬 0180 件，相較 2024 年同期的量縮幅度達 73%，交易量衰退幅度明顯。其中，全台預售交易年減幅前十名的行政區，減幅都超過 9 成。

房市急凍 全台去年1-10月預售交易量大減73%，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025 年全台 1-10 月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，購屋者態偏保守觀望，量能自然受到壓縮。使整體交易量較去年下滑不少，2025 月的預售屋交易量僅剩 2024 年的 27%。

‌



至於全台預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，2025 年全台 1-10 月的預售屋總銷金額僅 0.59 兆元，相較去年同期的 1.99 兆元，年減 70.4%，受全台預售屋整體交易急度量縮的關係，連帶使總銷金額也下滑。

其中，嘉義朴子市 2025 年 1-10 月預售交易量僅 41 件，相較去年的 891 件，年減 95.4%。陳金萍表示，朴子市受惠於台積電 (2330-TW) 進駐嘉義科學園區的外溢效應，在科技題材帶動下，當地預售屋價格已提前反映未來就業與人口移入的上漲預期。而且，建商也看準商機，短時間內不斷推出建案，使供給量快速暴增。2025 年因持續受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量較去年量縮明顯。

至於同樣受惠於台積電設廠利多的寶山鄉，預售交易量縮 92.3%。陳金萍說，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，而因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025 年預售交易量急度量縮。