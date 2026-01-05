鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 15:46

第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路台南車站特定區產業專用區（武東段 279、280 地號）開發經營案」招商，基地面積約 9.89 公頃，土地使用分區為產業專用區，截標日期為 5 月 4 日。。

「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」，並將於 1 月 22 日於交通部鐵道局舉辦招商說明會。「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」，法定容積率及建蔽率分別為 300% 及 60%，採設定地上權方式招商，整體開發量體超過 10 萬坪。

‌



「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」位於台南高鐵特定區內，基地周遭的 AI 產業正蓬勃發展，高鐵特定區內目前有美商超微半導體（AMD）進駐沙崙資安暨智慧科技研發大樓設立研發中心，預估帶動約 150 億元的投資。鄰近地區包含群聯 (8299-TW) 及緯創 (3231-TW) 攜手陽明交通大學推動產學合作、國立成功大學沙崙醫院已正式動工，將推動智慧醫療與再生醫療研發。未來，台南沙崙地區將成為台灣南部 AI 產業的重鎮，區域將匯集科技人才、學生以及相關產業人士。

同時，因應半導體相關產業持續擴廠需求，國家發展委員會已於去 年 10 月將「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫函報行政院，未來該園區將距離本案僅約 500 公尺，預計於 116 年啟動開發。沙崙地區未來也將成為臺南的重要交通樞紐，藉由高鐵、台鐵及捷運延伸線等交通優勢，預期能成為產業發展、旅次來往之核心地區。

負責本案招商的第一太平戴維斯協理戴廣平指出，台南高鐵特定區位於南科台南園區以及高雄園區的中間點，車行距離半小時內即可抵達，位居南、北高雄產業聚落的樞紐地位。本次招商基地為台南市歸仁區武東段 279、280 地號 2 筆土地，基地面積約 9.89 公頃，距離台南高鐵站約 500 公尺，透過高鐵運輸更可快速連結台中、新竹與台北等重要科技聚落，交通條件無可取代，將成為科技大廠全台布局的重要機會。