鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-06 06:29

黃金周一 (5 日) 上漲至一周高點，主因是美國空襲委內瑞拉並捉拿委國總統馬杜洛之後，避險需求出籠。

黃金現貨價跳漲 2.7%，報每盎司 4444.52 元，盤中稍早曾漲至 12 月 29 日以來最高。黃金曾在 12 月 26 日登上每盎司 4549.71 美元的歷史高峰。

2 月交割黃金期貨上漲 2.8%，報每盎司 4451.5 美元。

德國 Heraeus Metals 貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 說：「委內瑞拉的局勢顯然讓避險需求重新活絡起來，市場之前就已經為地緣政治、能源供應和貨幣政策而擔憂。」

在地緣政治熱點、聯準會 (Fed) 寬鬆利率周期的推動下，黃金去年共上漲 64%，而對繼續降息的預期、加上央行買盤和 ETF 資金流入的挹注，進一步支撐金價。

美國周六突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，這是華府自 1989 年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲進行的最直接干預。

美國總統川普警告，如果美國開放石油業和阻止毒品販運的努力遭到委內瑞拉抵制，將再次對委國發動打擊，並暗示可能就非法毒品流動問題對哥倫比亞和墨西哥採取行動。

Zumpfe 說：「如果地緣政治緊張局勢進一步擴大，或者如果即將公布的美國數據迫使 Fed 採取比目前預期更激進的寬鬆政策，黃金就很可能再次朝著刷新紀錄邁進。」

市場正在等待本周五的美國 12 月非農就業數據，同時預測今年至少會有兩次降息。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲 5.2%，報每盎司 76.37 美元。

現貨白金勁揚 5.9%，報每盎司 2269.55 美元。

現貨鈀金上漲 3.4%，報每盎司 1694.75 美元。