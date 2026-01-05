美國捕獲馬杜洛後避險資產走高 美元走強 金價衝破4400美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在美國總統川普採取行動，上周末對卡拉卡斯發動大規模襲擊並捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛及其妻子後，包括黃金和美元在內的避險資產獲得進一步動能。
新加坡華僑銀行分析師 Christopher Wong 表示，委內瑞拉的事態發展預示著衝突將相對快速地結束，而非一場曠日持久的軍事衝突。
數據顯示，現貨黃金價格周一 (5 日) 清晨一度上漲至每盎司超過 4,420 美元，儘管到中午時分微幅回落至每盎司 4,402 美元。黃金價格在 2025 年已創下歷史新高，這是在地緣政治緊張局勢加劇、各國央行大規模購買、普遍預期美國聯準會將進一步降息，以及由於對美國債務可持續性的擔憂加深而導致對美元信心減弱的背景下實現的。
與此同時，美元指數周一從 98.41 攀升至 98.76。分析師指出，對於美元而言，由於本周將公布大量的勞動和調查相關數據，數據發揮著關鍵作用。
儘管美元走強帶來壓力，人民幣仍展現出相對韌性。截至周一中午，離岸人民幣兌美元匯率報價為 6.978，保持在每美元兌 7 元這一重要的心理關口之上。中國人民銀行周一設定的人民幣中間價為 7.023，較 2025 年最後一天設定的 7.0288 有所走強。
高盛分析師在報告中指出，近期政策溝通表明中國央行「可能已經傾向於」讓人民幣走強，同時「仍熱衷於避免過快的升值」。該報告預計，在中國穩健的出口增長、人民幣被嚴重低估以及美元走軟等因素的支撐下，人民幣將踏上逐步升值的軌道，並預計未來 12 個月內將升值至每美元 6.85 元。
- 北祥科服押聯盟模式 AI落地加速
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 《經濟學人》：川普想接管委內瑞拉？風險比想像中更大更多
- 格陵蘭島步委內瑞拉後塵？丹麥首相強硬回應川普！
- 美國突襲委內瑞拉對於台股會有影響嗎? 台積電、鴻海、緯創呢?
- 川普放話：若委內瑞拉代總統不正確行事 將付出更慘痛代價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇