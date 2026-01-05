鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 15:20

美國捕獲馬杜洛後避險資產走高 美元走強 金價衝破4400美元(圖:shutterstock)

新加坡華僑銀行分析師 Christopher Wong 表示，委內瑞拉的事態發展預示著衝突將相對快速地結束，而非一場曠日持久的軍事衝突。

‌



數據顯示，現貨黃金價格周一 (5 日) 清晨一度上漲至每盎司超過 4,420 美元，儘管到中午時分微幅回落至每盎司 4,402 美元。黃金價格在 2025 年已創下歷史新高，這是在地緣政治緊張局勢加劇、各國央行大規模購買、普遍預期美國聯準會將進一步降息，以及由於對美國債務可持續性的擔憂加深而導致對美元信心減弱的背景下實現的。

與此同時，美元指數周一從 98.41 攀升至 98.76。分析師指出，對於美元而言，由於本周將公布大量的勞動和調查相關數據，數據發揮著關鍵作用。

儘管美元走強帶來壓力，人民幣仍展現出相對韌性。截至周一中午，離岸人民幣兌美元匯率報價為 6.978，保持在每美元兌 7 元這一重要的心理關口之上。中國人民銀行周一設定的人民幣中間價為 7.023，較 2025 年最後一天設定的 7.0288 有所走強。