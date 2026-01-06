鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-06 14:24

美國對委內瑞拉的軍事介入，重新點燃市場對美元體系與地緣政治風險的長期疑慮，黃金與白銀成為最直接的受益者，投資人並未因 2025 年以來近似泡沫的漲勢卻步，反而持續追價，蜂擁而入避險。相較之下，美國公債僅小幅反彈，美元甚至走弱，凸顯避險資金流向的變化。

美國介入委內瑞拉引爆避險潮 金銀成最大贏家 (圖:Shutterstock)

在尋求避開美元與美國公債的長期趨勢下，投資人周一 (5 日) 再度湧向貴金屬。2 月交割的黃金期貨價格一度大漲近 3%，升至約每盎司 4450 美元，延續去年超過 60% 的漲勢，下月交割的白銀則大漲 6.6% 至每盎司 75.50 美元，繼 2025 年價格翻倍後，續創高點。

這番走勢，暫時緩解市場對金銀在 2025 年大幅上漲後，可能在新一年出現修正的擔憂。

相較之下，同樣屬於傳統避險資產的美國公債，表現相對溫和，2 年期至 30 年期公債僅小幅反彈，殖利率略為走低 (債券價格與殖利率走勢相反)。衡量美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數(DXY) 下跌 0.1%，回吐早盤漲幅。

AGF Investments 固定收益與外匯主管 Tom Nakamura 說：「回顧美國過去 11 年無論是制裁或軍事干預的行動，市場一直對全球過度依賴美元感到憂慮。若這些擔憂持續升高，將有越來越多資金尋找美元與美國公債以外的替代選項。」

不過他也強調，這樣的結構性轉變「屬於非常長期的過程」，可能需要多年、甚至數十年才會完全顯現。

Nakamura 補充指出，若要看到債市出現更大規模的避險行情，投資人必須看到委內瑞拉領導人馬杜洛 (Nicolás Maduro) 的盟友出現反制行動，但目前並未發生。或者，看到美國此類干預行動擴大至其他更難正當化、並可能引發國際關注的國家。

美國總統川普上周六在馬杜洛於軍事行動中被拉下台後不久表示，美國將至少暫時「接管」這個南美國家，並動用其龐大的石油資源。受此影響，美國油氣類股周一上漲，三大美股指數全面收高，油價也同步走揚。

市場參與者過去幾年往往對地緣政治動盪反應冷淡，無論面對中東地區、以色列與伊朗緊張局勢升高時，都是如此。Nakamura 指出，委內瑞拉情勢較難與過往案例直接類比，因為美國的目標似乎是讓美國石油公司提高當地產量。