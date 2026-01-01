〈貴金屬盤後〉2025年亮麗收場 黃金大漲64% 白銀、白金飆出破紀錄一年

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 06:48

貴金屬周三 (31 日) 普遍下跌，但全年表現可圈可點，黃金創下 46 年來最強全年漲幅，白銀、白金表現更亮眼，雙雙翻漲超過一倍，交出創紀錄的一年。

黃金現貨價下跌 0.6%，報每盎司 4318.67 元，稍早觸及 12 月 16 日以來最低水準。

2 月交割黃金期貨下跌 1%，報每盎司 4341.1 美元。

黃金在 2025 年來大漲約 64%，創下 1979 年迄今最佳年度表現，動力來自聯準會 (Fed) 降息、地緣政治熱點、央行強勁買盤和資金流入 ETF 等。

由於芝加哥商品交易所 (CME) 次提高貴金屬期貨保證金後，近來交易商紛紛獲利了結，導致金價從近期高位回落。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「短期走勢非常不穩定，出現一些獲利了結賣壓，但我們認為價格將在 2026 年繼續攀升。就黃金而言，我們可能在明年某個時候看到每盎司 5000 美元的價格，就白銀而言，我們或許可以看到每盎司 100 美元的價格。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 6.7%，報每盎司 71.36 美元，周一盤中曾觸及 83.62 美元的歷史高點。

現貨白金下跌 8.7%，報每盎司 2006.95 美元，周一也曾創下 2478.50 美元的歷史高點。

現貨鈀金下跌 2%，報每盎司 1577.75 美元。

白銀全年漲幅已超過 147%，創下有史以來最強勁的年度表現，遠遠跑贏黃金。從供應短缺、庫存水位低、工業和投資者胃納上升，到白銀被美國指定為關鍵礦產，都推動白銀的漲勢。

白金全年漲幅超過 122%，也是有紀錄以來最佳的一年。