鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 15:20

由於美國對委內瑞拉石油的封鎖，委國的原油儲存能力已接近滿載，迫使委國國有石油公司 (PDVSA) 削減部分產量，主要因為上周六 (3 日) 委國總統馬杜洛被美國扣押後，政治危機加劇混亂。

PDVSA 舉措包括關閉油田或油井群，因為陸上庫存不斷增加，該公司用於混合委內瑞拉重質原油以出貨的稀釋劑已經用完。石油出口是委內瑞拉主要收入來源，在美國封鎖制裁油輪和上個月扣押兩批石油船貨後，委內瑞拉石油出口目前處於停滯狀態。

業內人士表示，PDVSA 已要求包括與中國石油天然氣集團公司合資的 Petrolera Sinovensa、與雪佛龍合資的 Petropiar 和 Petroboscan，以及 PDVSA 獨資的 Petromonagas 在內的石油企業削減產量。

PDVSA 和中石油沒有立即回覆置評請求，雪佛龍上周日 (4 日) 稱將繼續「完全按照所有相關法律法規」營運，但未提供詳細資訊。

此前雪佛龍運往美國的石油不在受限之列，因該公司擁有美國政府頒發的營運許可證，所以仍在繼續運輸，但上周日 (4 日) 的航運數據顯示，即使是雪佛龍的貨物也從上周四 (1 日) 起停止了運輸。

雪佛龍尚未削減油品產量，因該公司還有一定的儲存空間，特別是在 Petropiar，油輪也沒有停止裝貨，但另一位知情人士稱雪佛龍的船隻自上周四以來一直沒有離開該國水域，而 Petroboscan 的儲存能力有限，最終可能導致減產。

一位知情人士透露，Sinovensa 工人上周日應 PDVSA 的要求準備切斷多達 10 個井群的連接，但該人士補充說，這些油井日後可以很快重新接通。

Sinovensa 部分石油產出通常運往中國，作為還本付息之用，但根據 LSEG 航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的超級油輪原本打算前往委內瑞拉裝載石油，但上月底停止了行動 。

原油減產恐對委內瑞拉國內包括煉油和燃料供應在內的其他業務產生骨牌效應，這對臨時政府來說是個壞消息，因為臨時政府需要收入來繼續執政並確保國內穩定。