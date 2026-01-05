鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-05 23:26

明尼阿波利斯分行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一表示，他認為央行已接近應該停止降息的時機，利率可能已接近美國經濟的中性水準。

卡什卡里周一接受《CNBC》訪談時表示：「過去幾年，我們一直認為經濟將放緩，但經濟證明比我預期的更有韌性。這告訴我，貨幣政策對經濟的下行壓力可能沒那麼大。我認為我們現在已經相當接近中性水準。」

‌



聯準會面臨政策分歧

這位央行官員指出，目前關鍵考量是聯準會應該更關注勞動市場放緩，還是頑固的高通膨。聯準會官員已暗示，在 2025 年底連續 3 次降息後，本月可能維持利率不變。

根據 12 月 30 日公布的上月會議紀錄，多數聯準會官員認為隨著通膨下降最終會再次降息，但對於何時及降息幅度存在分歧。

聯邦資金利率目前目標區間為 3.5%-3.75%。根據 12 月會議預測，這距離委員會對中性利率的共識僅約 0.5 個百分點，而所謂的中性利率，指得是既不支持也不限制經濟成長的水準。

經濟數據呈現矛盾訊號

聯準會 12 月會議後公布的經濟數據顯示，11 月失業率升至 4.6%，為 2021 年以來最高水準，消費者物價漲幅低於預期，支持降息論據。但經濟第三季也以兩年來最快速度擴張，加劇通膨可能重燃的擔憂。

卡什卡里表示：「我們只需要更多數據來看，到底是通膨還是勞動市場疲軟的力量更大，然後我們可以從中性立場朝任何必要的方向移動。」

今年重新成為聯邦公開市場委員會投票委員的卡什卡里認為通膨仍然太高。他最近表示會反對近期降息，因為擔心通膨可能受到川普關稅政策影響。

「通膨風險是持續性問題，這些關稅效應需要多年才能完全傳導至整個體系，而我確實認為失業率可能從這裡跳升。」卡什卡里說。

力挺鮑爾續任理事

在另一個議題上，卡什卡里表示，他樂見聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 5 月主席任期結束後留任理事。儘管鮑爾確定會被替換為主席，但他的理事任期直到 2028 年 1 月。

「我認為他擔任主席表現出色。」卡什卡里說。「總體而言，我認為他表現卓越，我希望看到他盡可能長久地作為同事留下來。」