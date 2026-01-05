鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-05 05:20

美國費城聯邦準備銀行總裁保爾森（Anna Paulson）週六（3 日）表示，在聯準會去年積極啟動降息循環後，決策官員目前仍需要時間評估美國經濟整體表現，進一步降息可能還需要一段時間。

根據《路透》報導，保爾森指出，她觀察到美國通膨正持續趨緩，勞動市場逐步穩定，今年經濟成長率可望維持在約 2% 的水準。

她表示，若通膨降溫與勞動市場穩定的趨勢能夠延續，「那麼在今年稍晚，對聯邦基金利率進行一些溫和的進一步調整，可能會是合適的。」

保爾森同時指出，目前聯準會的政策利率水準「仍略顯偏緊」，但這樣的設定仍有助於抑制通膨壓力。

她今年將擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）在利率決策上的投票權。

回顧去年，FOMC 分三次、每次各降息 1 碼（25 個基點），合計降息 3 碼，使聯準會在 12 月的政策會議後，政策利率目標區間降至 3.5% 至 3.75%。

聯準會官員在推動降息時面臨艱難的政策權衡。一方面，必須讓利率維持一定程度的限制性，以確保通膨持續回落；另一方面，又需避免利率過高，對已出現降溫跡象的勞動市場造成過度壓力。

在此同時，聯準會也承受來自美國總統川普要求更積極降息的政治壓力；但部分官員則因通膨仍明顯高於 2% 的官方目標，而對進一步放寬貨幣政策保持保留。

在去年 12 月的政策會議上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）並未明確說明未來降息的具體時點，不過聯準會公布的經濟預測仍顯示，今年可能存在進一步寬鬆的空間。

保爾森在談話中表示，她對通膨前景抱持「審慎的樂觀態度」，並希望能更清楚釐清哪些因素正在推動經濟成長，同時又對勞動市場形成壓力。

她指出，隨著關稅相關的價格調整完成，很有可能在年底實現接近 2% 的通膨率。

在就業方面，保爾森形容，目前的勞動市場「正在彎曲，但尚未斷裂」。