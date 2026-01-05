鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 11:00

美國國債攀升的長期風險正引發美國經濟界高度警覺，多位權威人士周日 (4 日) 警告，債務規模膨脹恐導致「財政主導」困境，也就是即央行被迫維持低利率以降低償債成本，而非專注抑制通膨，這一局面恐動搖貨幣政策獨立性。

川普強令Fed降息！葉倫：「財政主導」風險加劇 美國恐淪「香蕉共和國」（圖：Shutterstock）

美國前財長兼前聯準會 (Fed) 主席葉倫在費城美國經濟協會年會上直言，當前「財政主導」前置條件正顯著增強。

‌



她提及美國總統川普公開要求 Fed 降息來削減政府債務負擔，並強調若此趨勢延續，美國恐淪為「香蕉共和國」，這類國家常因財政失控而陷入不穩定。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 數據，今年聯邦赤字將達 1.9 兆美元，總債務佔 GDP 比重已逼近 100%，預計十年內將升至 118%。

曾任克利夫蘭聯準銀行主席梅斯特批評，川普政府官員似乎未意識到債務威脅的嚴重性，「往屆政府至少知道站在懸崖邊，而他們可能尚未察覺後果」。

儘管風險迫近，葉倫仍寄望危機倒逼改革。她說：「或許社會安全與健保破產危機能推動跨黨派協議，雖然我不認為美國會滑向財政主導，但必須警惕」。

不過，加州大學柏克萊分校經濟學家 David Romer 則更悲觀地說：「國會兩黨難達共識，若不解決財政問題，所有人都會遭殃，聯準會亦無法倖免。」