鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-05 10:32

台股加權指數今 (5) 日盤中一度飆漲超過 870 點，最高來到 30221 點再寫歷史新天價，盤中漲點在 800 點左右，不過，護國神山台積電 (2330-TW) 一檔就貢獻台股約 740 點，且上市櫃個股下跌家數超過 1500 家，遠遠超過上漲家數約 600 家，令手中持股沒有台積電的多數小股民「體感上」感受不到荷包滿滿。

大盤盤中個股跌多漲少，資金集中在電子股，成交占比超過 80%，且主要集中在台積電相關供應鏈和記憶體等題材，尤其台積電一檔就貢獻大盤點數達 740 點，反觀大多數個股走在盤下，或是由紅翻黑。

若從匯市來看，外資並未見到瘋狂匯入簇擁的情形，新台幣以微貶 0.1 分開出後，雖一度來到 31.375 元，升值 4.4 分，但盤中僅處在平盤上下震盪。

有法人提醒，台股相對美股基期偏高，導致外資與市場一定程度的疑慮遲疑，對應外資在晶片股動作，上周五外資賣超台積電可略窺一二，接下來先觀察外資對台積電是否有回補情形。

元大投顧指出，台股往年元月行情皆備受期待，明日起至 9 日有 CES 消費性電子展登場，可望持續激勵相關個股。