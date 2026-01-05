營收速報 - 順達(3211)12月營收14.94億元年增率高達34.31％
今年1-12月累計營收為132.18億元，累計年增率-4.98%。
最新價為312.5元，近5日股價下跌-4.64%，相關電腦及週設類指數上漲1.47%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+51 張
- 外資買賣超：-141 張
- 投信買賣超：+325 張
- 自營商買賣超：-133 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|14.94億
|34%
|1%
|25/11
|14.86億
|40%
|48%
|25/10
|10.04億
|30%
|-15%
|25/9
|11.77億
|2%
|-18%
|25/8
|14.29億
|1%
|41%
|25/7
|10.16億
|-1%
|-3%
順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
