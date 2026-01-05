search icon



營收速報 - 順達(3211)12月營收14.94億元年增率高達34.31％

鉅亨網新聞中心

順達(3211-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣14.94億元，年增率34.31%，月增率0.53%。

今年1-12月累計營收為132.18億元，累計年增率-4.98%。

最新價為312.5元，近5日股價下跌-4.64%，相關電腦及週設類指數上漲1.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+51 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：+325 張
  • 自營商買賣超：-133 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 14.94億 34% 1%
25/11 14.86億 40% 48%
25/10 10.04億 30% -15%
25/9 11.77億 2% -18%
25/8 14.29億 1% 41%
25/7 10.16億 -1% -3%

順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收順達

