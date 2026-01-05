營收速報 - 南電(8046)12月營收39.24億元年增率高達46.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為401.73億元，累計年增率24.44%。
最新價為237元，近5日股價下跌-1.46%，相關零組件業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2834 張
- 外資買賣超：-3422 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：+576 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|39.24億
|47%
|11%
|25/11
|35.34億
|37%
|-5%
|25/10
|37.06億
|42%
|5%
|25/9
|35.39億
|19%
|-7%
|25/8
|38.07億
|23%
|5%
|25/7
|36.21億
|16%
|16%
南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
