鉅亨速報

營收速報 - 南電(8046)12月營收39.24億元年增率高達46.57％

鉅亨網新聞中心

南電(8046-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣39.24億元，年增率46.57%，月增率11.02%。

今年1-12月累計營收為401.73億元，累計年增率24.44%。

最新價為237元，近5日股價下跌-1.46%，相關零組件業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2834 張
  • 外資買賣超：-3422 張
  • 投信買賣超：+12 張
  • 自營商買賣超：+576 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 39.24億 47% 11%
25/11 35.34億 37% -5%
25/10 37.06億 42% 5%
25/9 35.39億 19% -7%
25/8 38.07億 23% 5%
25/7 36.21億 16% 16%

南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


