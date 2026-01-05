鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 16:30

隨著當前利率周期達到最高點、政策刺激及專才輸入等因素推動，香港房市在 2025 年顯著改善，結束連 3 年跌勢，房價彈逾 4%，一手交投創 2013 年《一手住宅物業銷售條例》實施來新高，約 2 萬筆成交量且反映中古屋走勢的中原城市領先指數 (CCL) 逐步回升，去年累計上升 4.7%，專家普遍樂觀看後市，這一轉變標誌著香港房市在多重利多下穩健復甦。

結束連3年跌勢！2025年香港房價反彈4% 成交創21年新高 天價豪宅成交湧現（圖：Shutterstock）

一手市場表現特別亮眼，去年全年成交突破 2 萬宗，年增率超過兩成，不僅打破 2019 年約 1 萬 8789 宗的紀錄，更創前年以來的 21 年高點。新鴻基地產 (新地) 成為市場焦點，全年售出逾 3750 個單位，套現金額高達 350 億港元，連續多年穩坐「賣樓王」及「吸金王」寶座。

新鴻基旗下多個新建案熱賣，包括西沙 SIERRA SEA、啟德天璽 · 天 2 期及屯門 NOVO LAND 第 3A 期等，其中，西沙 SIERRA SEA 第 1A 期去年 4 月公佈首張價單，折實平均尺價 1 萬 0398 元 (港元，下同)，較市價低逾兩成，首輪銷售接獲逾 3.7 萬票，超額認購高達 116 倍，成為 2025 年「收票王」，僅次於 2023 年油塘海駑的親塘。該建案不到一個月透過六輪賣出逾 1500 夥，創下市場新紀錄，反映買家入市意願強勁。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，去年初香港房市處於傳統淡季，交投低迷，但 2 月底財政預算案宣布擴大 100 元印花稅至 400 萬元以下物業，立即刺激總價較低的建案交投大幅上升。此後，一手新建案及中古屋市場均見暢旺，儘管去年第二季因中美關稅戰緊張導致全球股市急挫，但美方政策轉向後，局勢迅速緩解，股市持續攀升，加上經濟改善及施政報告放寬投資移民置業門檻，進一步增強市場信心。

從去年第三季底至第四季，香港豪宅市場接力起動，投資人加速入市步伐，令整體房市旺勢全面顯現。聯名物業分析師岑頌謙也說，去年房市交投明顯回暖，住宅市場受惠於租金攀升、利率回落等因素，「供平過租」現象吸引用家從租賃轉向購買，加快入市決定；同時，租金回報率維持在吸引水平，長線投資者積極入市。

二手市場同樣扭轉連跌三年頹勢，CCL 截至上周五 (2 日) 報 144.11 點，較一周前上升 0.38%，創 2024 年 6 月初後 81 週次高。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，在低利環境下，房市氣氛樂觀，新建案銷售情況理想，業主心態轉強，反價封鎖情況增多，買家需追價入市，推動房價持續上升。

根據香港政府公布的財政預算案，100 港元印花稅適用範圍擴大至 400 萬港元以下物業，成為市場轉捩點，政策推出後低總價房屋交投加快，上車客及投資者踴躍入市，二手市場活躍度顯著提升。

中原地產數據顯示，2025 年全港私人市場共有 1 萬]3790 宗 400 萬港元以下的買賣登記，年增率超過 30%，創 11 年來新高，反映政策效應立竿見影。

豪宅市場交投熾熱，全年出現 3 宗成交金額高達 10 億港元的超級豪宅買賣，天價成交湧現，其中太古地產旗下深水灣道 6 號兩個獨棟房屋上月底以 22 億港元售出，平均尺價 14.7 萬元，成為 2025 年住宅市場最大筆豪宅交易，其次為由針織商人羅建生或有關人士持有的山頂歌賦山道 1、3、5 號項目，8 月以 10.88 億元售出 10.88 億元。這些交易顯示高端買家信心恢復，豪宅市場接力升溫。

工商店舖市場去年則波瀾起伏，去年初受中美關稅戰影響，交投一度放緩，但下半年在美國降息及港府施政報告利好政策支持下，市場全面回暖，呈現「量升價穩」態勢。

中原 (工商鋪) 統計顯示，2025 年全年工商鋪買賣成交約 3588 筆，年增約 20.9%，總成交額約 643.32 億元，與 2024 年的約 640 億元相若。

商業大樓買賣市場變化較大，隨著去年末季香港進入降息週期，企業用戶入市步伐加快，全年買賣成交錄得約 747 宗，年增率近四成，2021 年以來首度錄得全年升幅。過去幾年息口高企拖累商業大樓市場低迷，但價格探底吸引實力企業趁低進場，去年第四季出現多筆大規模成交，包括阿里巴巴與螞蟻集團斥資約 7 2 億元向文華東方酒店集團購入銅鑼灣港島壹號中心 13 層辦公室作為香港總部，成為全年最大宗工商鋪交易；京東以 35 億元購買中環建行大廈五成權益，以及華僑銀行以約 11.6 億元購入中國華融大廈全幢，均為焦點。

雖然香港旅遊及零售業復甦強勁，訪港遊客人數持續上升，但未能完全反映在買賣市場上，2025 年全年商舖買賣成交錄得約 701 宗，成交金額約 131 億元，分別年減約 6.5% 及 34.2%。

中原 (工商鋪) 董事總經理潘志明指出，現時回報率達 5% 或以上的店舖才吸引投資者目光。

此外，港府賣地表現穩健復甦，2025 至 2026 年度賣地表原有 8 幅土地，政府推出其中 2 幅並成功售出，價格均高於市場預期。屯門海珠路地皮以 10.89 億元成交，尺價 3860 元，較估價頂價高近四成；荃灣永順街地皮由華懋以 24.75 億元投得，樓面尺價約 5692 元，較估值上限高出約 25%。

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬表示，政府「一季一地」推地策略得宜，避免對市場造成衝擊，發展商投標態度從保守轉向審慎進取，為市場注入信心。