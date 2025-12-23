鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 08:50

美國川普政府以國家安全疑慮為由，週一 (22 日) 宣布暫停美國東岸五項正在施工中的大型離岸風電計畫租約，衝擊離岸風電類股重挫，也再度為本已承壓的美國離岸風電產業投下震撼彈。

美國內政部表示，五項計畫的租約即日起暫停，相關聯邦機構將在此期間與開發商及州政府合作，評估是否能化解這些專案可能帶來的國安風險。

‌



內政部指出，暫停行動源於五角大廈的投訴，國防部認為，離岸風電計畫中巨型風機葉片的移動，以及支撐葉片的高反射塔架，可能干擾軍事雷達系統，影響對潛在威脅的識別與定位。內政部長伯古姆在聲明中表示，聯邦政府的首要責任是保護美國人民，此次措施是為確保國家安全不受影響。

受影響的專案包括：丹麥能源公司沃旭能源（Orsted）的 Revolution Wind 與 Sunrise Wind、Avangrid 與哥本哈根基礎建設夥伴（Copenhagen Infrastructure Partners）共同開發的 Vineyard Wind 1、多明尼能源（Dominion Energy）的 Coastal Virginia Offshore Wind，以及挪威能源公司 Equinor 的 Empire Wind 1。這項決定引發多州政府與產業團體強烈反彈。

紐約州州長霍楚 (Kathy Hochul) 與康乃狄克州檢察長唐 (William Tong) 分別表示，受影響州政府正在評估可行的法律與政策選項。霍楚批評，川普政府將不惜任何藉口持續打擊潔淨能源產業與相關的高薪工作，但此次暫停措施缺乏可信的正當理由。

代表離岸風電開發商的國家海洋工業協會（NOIA）也呼籲政府儘速解除凍結，並指出五角大廈在過去歷屆政府期間即已參與相關專案的審核流程。NOIA 會長米利托表示，所有正在施工的專案都已接受國防部完整審查，且當時未提出異議。

消息公布後，市場反應劇烈。沃旭能源股價週一跌逾 12%，多明尼能源 (D-US) 與 Equinor (EQNR-US)股價亦同步走低。多明尼能源警告，租約暫停恐危及維吉尼亞州電網穩定性，影響包括軍事基地與支撐人工智慧運算的資料中心在內的重要用電需求。該公司指出，這些電力將用於支援 AI 資料中心、軍事行動以及建造維持海上優勢所需的核動力軍艦。

川普政府對離岸風電產業的強硬立場由來已久。今年 8 月，政府曾下令沃旭能源暫停羅德島外海 Revolution Wind 計畫的施工，儘管該禁令後來遭聯邦法官解除。更早之前，政府曾在與紐約州達成妥協後，解除對 Equinor 帝國風電計畫的停工令，以換取推動川普支持的天然氣管線計畫。