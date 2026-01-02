鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 17:10

曾經流行一時的「道瓊狗股」策略，因近年表現不佳，幾乎遭到市場拋棄。但 2025 年卻近年來少見強勁回報，超越了同期的大盤表現。

「道瓊狗股」2025年戰勝市場 華爾街對2026年樂觀看待(圖:shutterstock)

道瓊狗股策略是一種反向操作策略，指的是在每年年初購買道瓊指數中，股息殖利率最高的 10 支股票，持有它們，然後在下一年年初重新調整投資組合。總結來看，他們在 2025 年平均上漲 17.8%，成功超越了同期道瓊 30 指數 14.5% 的漲幅。實現自 2019 年以來，以等權重計算的最佳年度表現。

‌



在今年表現優異的狗股中，醫療保健巨頭安進 (AMGN-US) 和嬌生 (JNJ-US)，以及科技領導者 IBM 和思科 (CSCO-US) 居功厥偉，這四支股票的漲幅介於 28% 至 44% 之間。事實上，僅有寶潔 (PG-US) 以虧損結束 2025 年。

展望 2026 年，狗股策略的陣容預計將有所變動。由於 IBM 和思科在 2025 年的亮眼表現，推低了其股息殖利率，這兩檔股票預計將不再入選，麥當勞 (MCD-US) 也將被替換。取而代之的將是今年表現相對疲軟的耐吉 (NKE-US)、聯合健康 (UNH-US) 和家得寶 (HD-US)。不過，華爾街對這三支道瓊落後股抱持樂觀態度，FactSet 的 12 個月共識價格目標顯示，其股價有望從當前水準平均上漲 21%。

2026 年道瓊狗股 (來源: barrons)

在留任的狗股中，Verizon(VZ-US 和雪佛龍 (CVX-US) 提供了該組別中最高的殖利率，分別達 6.7% 和 4.6%。特別是威瑞森，其股價仍相對便宜，被視為頗具吸引力的投資標的。

市場分析指出，如果聯準會明年持續降息，公債殖利率進一步下跌，投資者可能會轉向股息派發股尋求收益，尤其是那些殖利率高於平均水準的股票，預計在 2026 年可能繼續跑贏大盤。

值得注意的是，儘管狗股今年表現出色，但其在過去幾年的追蹤記錄並不穩定，例如在 2023 年和 2024 年均落後於道瓊 30 指數。然而，這些狗股支付可靠且通常豐厚的股息，這應有助於在債券殖利率可能降低時提供穩定的收入流，使它們在 2026 年仍保持競爭力。