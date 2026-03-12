鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-12 21:40

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天（12 日）發表就任以來首份聲明，就國家發展方向、地區局勢以及應對外部挑戰等問題作出系統闡述。

穆吉塔巴在講話中首先對哈米尼去世表示哀悼，並稱繼任這一職位責任重大。

‌



他稱伊朗革命高層的一大傳統是依靠人民力量，強調人民在國家治理和戰爭時期的重要作用。

他呼籲社會團結，持續參與國家事務，強調在困難時期加強社會互助，鼓勵民眾積極參與即將舉行的「耶路撒冷日」活動。

穆吉塔巴表示，中東所有美軍基地應立即關閉，否則這些基地將會遭到攻擊。

他呼籲鄰國關閉境內被美國利用的軍事基地，並表示伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身。他強調，伊朗仍希望與鄰國保持友好關係。

他感謝地區抵抗運動武裝人員，稱其為伊朗「最好的朋友」。

穆吉塔巴說，不會放棄復仇，荷姆茲海峽將繼續關閉，並在必要時開闢新戰線。布蘭特原油期貨聞訊擴大漲幅，觸及每桶 100 美元。

伊朗駐賽普勒斯大使阿里禮薩 · 薩拉里安周三在接受採訪時表示，穆吉塔巴在 2 月 28 日美國和以色列對伊朗的空襲中受傷。

薩拉里安說，在那場空襲中，時任伊朗最高領袖哈米尼身亡，當時穆吉塔巴也在場。