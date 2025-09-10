鉅亨網新聞中心 2025-09-10 11:10

馬斯克的腦機介面公司 Neuralink 週二 (9 日) 表示，全球已有 12 人接受了該公司的晶片植入。這些患者總共使用了他們的裝置 2000 天，累計使用時間超過 1.5 萬小時。

Neuralink持續突破！已12人植入腦機晶片 累計使用逾1.5萬小時。(圖:shutterstock)

今年 6 月，Neuralink 的合作夥伴巴羅神經學研究所（Barrow Neurological Institute）表示，有 7 名嚴重癱瘓的患者接受了 Neuralink 的植入物，並利用它們透過思想控制數位和實體工具。 Neuralink 週二的聲明顯示，自那以來又增加了 5 名患者。

此外，Neuralink 也在社群平台上宣布：「我們剛剛在加拿大完成兩例手術，這是我們在美國以外的首次手術！也將是我們的技術帶給全球更多人的重要一步！」

據悉，這兩案是脊髓受傷患者，接受了 Neuralink 首個設備 Telepathy 的植入，該設備能讓用戶僅通過思考就能與技術設備互動，由多倫多西部醫院神經外科醫生 Dr. Andres Lozano 主持。

Lozano 表示，效果幾乎立即可見。「第一名患者在幾分鐘內就能通過思考來控制光標。這速度極快，訊號被解碼後，人工智能會閱讀這些訊號並將其轉換為光標上的運動。患者只需思考，事情就會發生。」