鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 20:50

美國上市的以太幣財庫公司 BitMine Immersion Technologies Inc.(BMNR-US)，儘管股價自七月高峰大幅回落，仍成為 2025 年南韓最受歡迎的海外股票之一。

無視股價重挫逾八成 南韓「螞蟻大軍」逆勢狂買以太幣囤幣巨頭BitMine(圖:shutterstock)

根據南韓證券存管院 (Korea Securities Depository) 數據，這家由億萬富翁蒂爾 (Peter Thiel) 支持、華爾街分析師 Tom Lee 執掌的公司，在 2025 年最受南韓投資者青睞的外國證券中排名第二，僅次於 Google 母公司 Alphabet Inc.(GOOGL-US)。

南韓散戶被稱為「螞蟻大軍」，素以追逐高風險資產著稱，他們在加密貨幣領域特別偏愛價格波動劇烈的「山寨幣」。今年，一類新型的數位資產財庫公司 (DATs，以上市公司形式專注囤積加密貨幣的載體) 迅速吸引了南韓交易者的目光。BitMine 在宣布從比特幣挖礦轉型為囤積市值第二大加密貨幣——以太幣後，股價在 7 月 3 日一度暴漲超過 3000%，成為南韓 7 月淨買入額最高的海外股票。

然而，自峰值以來，BitMine 股價已重挫約 82%。儘管如此，「螞蟻大軍」的熱情似乎並未消退：數據顯示，截至 12 月 29 日，南韓散戶在 2025 年已向 BitMine 淨投入 14 億美元。散戶還通過更高風險的工具加大押注，向旨在提供標的日收益率兩倍回報的 T-Rex「2 倍做多 BitMine 每日目標 ETF」注入了 5.66 億美元。

值得注意的是，這一槓桿型基金自 9 月峰值以來，已下跌約 86%。