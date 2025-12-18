鉅亨網新聞中心 2025-12-18 16:20

進入 2025 年以來，長期由現代汽車和起亞等本土品牌高度壟斷的南韓汽車市場，正成為中國汽車製造商「出海」的重要新落腳點。

在吉利控股集團透過與雷諾的合作，成功讓合作車型雷諾大科雷傲在 2024 年上市後，為中國車企開啟了「技術換市場」的市場空間。目前，比亞迪、極氪和小鵬汽車等中國新能源車企正在加速集體進軍南韓市場。

‌



三大品牌策略各有側重

比亞迪在初期布局南韓商用車領域後，於 2025 年 1 月正式宣布進軍乘用車市場，計劃陸續引入 ATTO 3、海豹和海獅 07 三款車型，並計劃在年底前在南韓實現「30 家展廳＋25 家服務中心」的網絡布局。比亞迪的策略是以高性價比切入南韓市場。

而吉利控股集團旗下的高端品牌極氪，則選擇了高端路線。極氪於 2025 年 2 月註冊成立南韓法人，並透過與南韓四大經銷商 H Mobility ZK、IRON EV、KCC Mobility 和 ZK Mobility 簽約正式入局。這些經銷商的母公司擁有運營梅賽德斯 - 賓士、BMW、沃爾沃等高端進口品牌的成熟經驗。

極氪計畫借助這些經驗，快速搭建起高端經銷網絡，並計劃最早於 2026 年第一季度在首爾等首都圈地區建設展廳並開始銷售其中型電動 SUV——極氪 7X。此外，小鵬汽車也緊隨其後，於 2025 年 6 月以「小鵬 Motors Korea」的名稱在南韓完成法人登記，積極籌備市場布局。

攻克「高壁壘」的挑戰與機遇

儘管中國車企的行動不斷擴大，但南韓市場素以「高壁壘」聞名，外來品牌難以立足，這是由於民族消費傾向以及關稅與非關稅壁壘共同構築的保護牆。

目前，現代汽車和起亞汽車的市佔率合計長期穩定在 70％左右，且本土品牌正針對性地加速電動化產品的迭代，形成直接競爭。同時，德國汽車品牌在南韓進口車市場中表現突出，佔據了近六成的份額，而特斯拉憑藉從中國上海工廠出口的 Model 3 和 Model Y，已在南韓進口電動汽車市場中佔據重要地位。