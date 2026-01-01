鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 09:46

現年 95 歲的傳奇投資人巴菲特在 2026 年元旦這一天，正式把波克夏 (BRK.B-US) 的領導權交棒給阿貝爾(Greg Abel)，在他擔任執行長這 60 年來，持有波克夏股票的投資人，累計獲得約 6,100,000%(相當於 6.1 萬倍) 的回報，跑贏大盤。

6.1萬倍的投資奇蹟！巴菲特交棒 波克夏股價見證一個時代的終結 (圖:Shutterstock)

波克夏 A 股股價周三終場小跌 600 美元或 0.1%，收在每股 75.4800 美元，B 股股價下跌 1.06 美元或 0.2%，收在每股 502.65 美元。至於標普 500 指數，當天也收黑 0.7%。

若能幸運從巴菲特 1965 年起接手起就持有波克夏股票的投資人來說，這 60 年來總計獲得的報酬約 6,100,000%(6.1 萬倍) 的回報，遠勝於標普 500 指數同期含股息在內約 46,000%。

儘管波克夏在 2025 年為止的十年間表現不如大盤，巴菲特在尋找併購對象時也面臨挑戰，但波克夏在這段期間從來沒有一年陷入虧損。

波克夏旗下的子公司橫跨各領域，包括保險事業 Geico、BNSF 鐵路、數十家製造與能源企業，以及 Brooks、冰淇淋品牌 Dairy Queen、Fruit of the Loom 服飾和 See"s Candies 糖果等零售品牌。截至 9 月底，該公司擁有的現金及約當現金高達 3817 億美元。

從巴菲特手中接棒的阿貝爾現年 63 歲，是在 2000 年波克夏收購中美能源 (現名波克夏能源) 時加入的。自 2018 年起，他一直擔任副董事長，負責管理波克夏所有的非保險業務。

巴菲特將繼續留任董事長，他計劃每天照常前往距離其奧馬哈住家約 3.2 公里的波克夏辦公室上班，並協助阿貝爾處理事務。

未來波克夏的保險業務仍由副董事長 Ajit Jain 監管，阿貝爾則將繼續監督 BNSF 鐵路、製造及能源業務。

此外，豪華私人飛機部門 NetJets 的執行長 Adam Johnson 將直接接手負責波克夏的消費產品、服務與零售業務，這部分先前由阿貝爾負責。

波克夏尚未公布誰將接手龐大的股票投資組合，該部位截至 9 月 30 日價值 2832 億美元，持股包括蘋果 (AAPL-US) 和美國運通(AXP-US)。