鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 08:30

揮別 2025 年，回顧台股近半年屢次創高，部分主動式 ETF 經理人抓住 AI 多頭，為投資人帶來圓滿的股市封關收益。目前上市滿半年的主動式 ETF 有四檔，最強者主動統一台股增長 (00981A) 甚至繳出 54.43% 的驚人績效，與其他主動式 ETF 拉出近 20 個百分點的差距。近三月台股進入高檔震盪，統一 00981A 的表現依然鶴立雞群，股價漲幅達到 24.52%，持續穩坐績效王寶座。我們可以通過統一 00981A 的持股，一窺其績效大幅領先的原因。

2025年最強ETF贏家心法 統一00981A核心持股布局六大AI族群。(圖：shutterstock)

分析投信官網統計至 12/30 的主動統一台股增長 (00981A) 投資組合，有超過六成押寶 AI 族群，高度集中進攻型的個股。同時，有約三成配置在高成長性的次產業，保持投資組合在股市類股輪動時的彈性。統一 00981A 打造「高成長 X 高彈性」的持股艦隊，正是其可以在台股多頭時借力向上、震盪時亦能穩步走高的關鍵。

搭配產業動態，主動統一台股增長 (00981A) 的核心持股可以大致分為六個類型，皆是受惠 AI 趨勢的族群。首先是半導體核心與先進製程、PCB/CCL / 高速材料，這兩個類型的持股比例都在 18~20% 左右，是統一 00981A 最主要的持股類型。半導體核心與先進製程在投資組合中扮演「結構穩定器」的角色，第一大持股台積電權重達到 9.62%，半導體產業錨點，加上高階製程與先進封裝受惠股的旺矽、健策，打造高成長版的半導體供應鏈延伸組合。

AI 晶片市場兩大主軸輝達通用晶片、雲端服務商自研 ASIC 晶片，都預計在 2026 年推出新品。而 PCB/CCL / 高速材料受惠新款 AI 晶片帶動的伺服器規格升級，同步推升產品價量齊漲，也是 AI 產業的「隱形獲利引擎」。主動統一台股增長 (00981A) 以台光電、金像電作為這個類型的代表持股，顯示其早已搶先卡位 2026 年的投資機會。

再來，同為主動統一台股增長 (00981A) 配置重點的散熱與電源管理類型，投資比例約占 11~13%，以奇鋐、台達電作為代表持股。AI 算力快速提升，對散熱及電力的需求也節節攀升。目前散熱產業正處於從「氣冷」轉「液冷」的重要轉折，統一 00981A 選股明顯著重於在產業技術變革中，毛利具備高成長潛力的個股，讓投資組合在高勝率的基礎上，加速提升超額報酬。

近期統一投信宣布主動統一台股增長 (00981A) 配息頻率從年配改成季配，有些投資人擔憂因此影響 ETF 績效。但經過深度剖析 ETF 的投資組合，統一 00981A 的核心配置都是高成長個股，本質上還是以「獲得超額報酬」為導向的高攻擊型產品。左右績效成敗的關鍵在於 ETF 的持股標的，而非配息的頻率。台積電不會因為從年配息改為季配息，就變成防禦型類股。

主動統一台股增長 (00981A) 改為季配只是將原本預計一次性配出的配息，分成一年四次發放，投資人全年領到的配息總收益不變，只是領息頻率提高、分散每次配息的收益。以財務角度來說，每次配息金額被分散，大幅降低投資人單筆配息收益達到門檻，被課徵二代健保補充保費的機率。