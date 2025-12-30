鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 11:57

台股 2025 年封關倒數，大盤今 (30) 日震盪走低，但 IC 設計族群逆勢上攻，其中股王信驊 (5274-TW) 盤中一度上漲逾 8%、來到 7715 元，創歷史新高，獲輝達點名的靜態隨機存取記憶體相關個股也同步上漲，帶動 IC 設計、記憶題相關 ETF 逆勢上揚。其中萬綠叢中一點紅的台新臺灣 IC 設計 ETF(00947-TW) 盤中最高漲幅來到 2.4%，市價衝上 18.79 元，刷新歷史新高，在其他台股 ETF 全數盡墨時，表現極佳，更是本日漲勢最強的台股 ETF。

法人表示，傳統型／通用型伺服器出貨量穩健年增，AI 伺服器出貨量強勁成長及其機櫃級設計趨勢，且台廠不斷擴充晶片新產品線，推升每塊伺服器主板的晶片價值含量，其中代表台廠信驊營運動能強勁，股價創下歷史新高，並帶動相關 IC 設計族群逆勢開漲。

‌



全台唯一聚焦在 IC 設計的 00947 今日表現強勢，開盤即開漲並隨 IC 設計族群股價表現一路走高，大漲逾 2%，除囊括信驊等 IC 設計個股外，00947 指數編製也與時俱進，將記憶體 IC 設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前八大成分股權重皆逾 7%，分別為聯發科 (2454-TW)、華邦電、群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW)、台達電 (2308-TW)、信驊及創意 (3443-TW)。

台新投信表示，00947 含括許多高單價 IC 設計個股，透過一張不到 2 萬元的 ETF，能讓投資人有效參與 IC 設計個股的成長。