〈2025封關〉台股全年飆漲25%市值破94兆元 每位股民平均狂賺149萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 17:02

2025 年亮麗封關！加權指數盤中最高來到 29009.81 點，終場上漲 256.47 點、漲幅 0.89%，收在 28963.6 點，盤中與收盤雙雙寫下史上新高紀錄。大盤全年累計上漲 5928.5 點，漲幅 25.7%，市值衝破 94 兆元，根據估算，平均每位股民一年來大賺約 149 萬元。

台股全年飆漲25%市值破94兆元 每位股民平均狂賺149萬元。(鉅亨網資料照)

台股日線、月線、季線、半年線及年線，五線同步收紅。12 月單月累計上漲 1,337.12 點或 4.84%；第四季累計上漲 3,143.06 點或 12.17%；下半年累計上漲 4411.23 點或 17.97%；全年累計上漲 5928.5 點或 25.73%，創下台股史上最大年度漲點紀錄。

加權指數今年大漲 25.7%，帶動市值長胖 20 兆 4639 億元，總市值衝上 94 兆 3657 億元。根據證交所公告截至今年 11 月底的統計資料，台股投資人開戶數為 1371 萬 4232 人，以此推算，2025 年平均每位股民獲利 149.2 萬元。

大盤全年漲幅主要貢獻來自台積電 (2330-TW)，股價上漲 475 元，封關日收在 1550 元，改寫新天價，帶動其市值來到 40.19 兆元，今年累計大增 12.3 兆元。台股市值第二大是鴻海 (2317-TW) 3.22 兆元；第三名則為台達電 (2308-TW) 的 2.5 兆元，一年之間市值暴增 1.38 兆元，最令市場感到驚奇。