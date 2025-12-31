〈房產〉北市蛋黃區公辦都更案吉春賞公告招商 估引進近28億元投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 11:46

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市信義區虎林段四小段 147 地號等 45 筆土地公辦都市更新案」（吉春賞），基地約 772.89 坪，公開徵求出資者招商案今 (31) 日正式公告招商，預估引入約 27.87 億元民間投資資金。

台北市蛋黃區公辦都更案吉春賞基地現況。(圖：台北市住宅及都市更新中心提供)

台北市住宅及都市更新中心指出，今天公告招商的吉春賞基地位於台北市信義區永吉路 321 巷以東、虎林街 56 巷以南、虎林街以西、永吉路以北所圍之部分街廓，基地面積為 2,555 平方公尺（約 772.89 坪），步行至捷運永春站及松山站約 10 分鐘，交通路網發達、生活機能成熟完善；位於雙永國小學區，具備雙語及全齡化教育優勢；鄰近四育公園及五常公園，提供居民悠閒漫步之良好休憩空間。

台北市住宅及都市更新中心指出，吉春賞公辦都更案區域內建築物屋齡已逾 53 年，現況為 4 樓老舊公寓，全區土地約 99% 為私有土地，住戶於 112 年 7 月自行提送 83.93% 意願申請「臺北市公辦都市更新 7599 專案計畫」，同年 11 月辦理先期規劃說明會並收取第二階段意願調查，其意願比率達 91.07%。2024 年 9 月本中心辦理第三階段模擬選配，經持續溝通迄今選配比率已達 94.37%。本案歷經三次意願調查，各階段意願比率皆達門檻，充分表現住戶參與公辦都市更新自助人助之高度向心力；2025 年 5 月經市府同意由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者。

台北市住宅及都市更新中心指出，吉春賞案更新後預計興建 1 幢 2 棟地下 5 樓、地上 15 樓的集合住宅大樓，預估引入約 27.87 億元民間資金，創造約 64.25 億元不動產價值。建築規劃至少取得銀級以上綠建築標章建物及建築能效第 1 + 級，並朝向結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善四大面向設計。