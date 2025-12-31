鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 10:15

房仲業統計最新門市成交資訊顯示，包括中信房屋、住商機構的 2025 年 12 月全台交易量相較於上月都呈現增加，中信房屋總經理張世宗指出，第四季以來成交量已連續三個月穩步攀升，這一波剛性需求支撐動能將延伸到春節前。

中信房屋統計內部成交件數，12 月全台交易量較上月增加約 10.5%，較去年同期增加約 2%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增 1.2%、年增 8.4%；新北市月增 2%、年減 5%；桃園市月增 10.9%、年減 5%；台中市月增 14.1%、年增 7.7%；台南市月增 6.3%、年增 4.2%；高雄市月增 9.7 %、年增 8%。

而住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣比起 11 月又稍微好些，量增 4.7%，和去年相比，減少 12.5%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續十一月份交易狀況加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，加上台灣央行理監事會後「硬中帶軟」的態度，十二月買氣穩步向前。

住商機構指出，縱觀各縣市表現，北市月增 0.8%，年減 12.7%，新北月增 8.9%，年減 7.6%，桃園月減 6.8%，年減 7.0%，台中月減 9.1%，年減 10.6%，台南月增 12.5%，年增 7.2%，高雄月減 4.4%，年減 14.1%，全台月增 4.7%，年減 12.5%。徐佳馨認為受惠於自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，交易回歸蛋黃區，來人狀況也逐漸回穩，各區除台南呈現年增外，比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態所致。

中信房屋總經理張世宗指出，進入第四季以來，成交量已連續三個月穩步攀升，主因在於傳統房市旺季來臨，許多自住與換屋族群看準年底屋主心態轉向務實、議價空間略有鬆動的契機，果斷出手進場，進而帶動成交量的成長，預期這波由剛性需求所支撐的交易動能，將有望一路貫穿至農曆年前。

針對區域表現，張世宗指出，台中、台南與高雄不僅月增率亮眼，年增率也全面轉正。回顧去年同期，受政策利空影響，市場觀望氣氛濃厚，投資客群大幅退場，部分中南部地區先前房價漲勢過快、建設題材尚未完全到位，自然成為此次市場修正的重災區。然而，經過一年多的盤整，近期中南部屋主在價格態度上已有軟化，再搭配軌道經濟、產業發展等重大建設持續推進，自住客群逐步回流，區域買氣亦明顯升溫。

張世宗表示，今年房市受到房貸限額與信用管制雙重壓力的干擾，市場氛圍顯得相對冷清，預估中信房屋全年成交件數將較去年縮水近 3 成。