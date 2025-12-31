高槓桿收購華納兄弟惹議 Netflix連跌6日至4月中旬低點 大摩：快加碼！

鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 09:50

串流影音龍頭 Netflix (NFLX-US) 股價近期劇烈震盪，市場焦點集中在其併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）(WBD-US) 的進展與財務負擔疑慮。受併購不確定性影響，Netflix 股價出現自 2023 年 7 月以來最長的六個交易日連跌，累計跌幅達 13%，投資人憂心公司將如何為潛在交易籌措資金。

儘管如此，今年以來 Netflix 股價仍上漲 8.5%，但已回落至 4 月中旬以來低點。根據道瓊市場數據，自《巴隆周刊》5 月建議買進以來，Netflix 股價已下跌 17%。市場波動加劇，凸顯投資人對併購風險與估值的重新評估。

在數月傳聞後，Netflix 於上週五宣布，將以每股 27.75 美元收購華納兄弟的串流與製片業務，並將有線電視部門分拆給投資人。不久後，派拉蒙影業與 Skydance 隨即向投資人提出敵意收購方案，出價每股 30 美元，試圖全面收購華納兄弟探索，並主張其提案對股東更有利，也較可能獲得監管機構批准。美國總統川普亦對 Netflix 與華納兄弟合併表達疑慮，認為可能造成市場占有率過高的問題。

在多重消息衝擊下，Netflix 股價連續兩日重挫，上週五下跌 2.9%，週一再跌 3.4%。市場普遍擔憂，Netflix 恐為華納兄弟支付過高代價，且交易程序可能拖延至 2026 年。

Pivotal Research Group 分析師 Jeffrey Wlodarczak 週一指出，Netflix 願意花高達約 830 億美元（包含收購成本與承擔的財務負擔）去買華納兄弟，等於是在承認：公司未來長期會面臨很大的成長壓力與競爭威脅，其中最重要的一個威脅，就是 TikTok 這類短影音平台正在搶走用戶的時間與注意力。他已將 Netflix 評等由「買進」下調至「中立」，並將目標價自 160 美元下修至 105 美元。

市場亦注意到，Netflix 為完成併購，預計將新增約 500 億美元債務，用以收購一家長期獲利能力有限的公司，進一步加深部分投資人的疑慮。不過，並非所有分析師都持悲觀看法。摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 仍給予 Netflix「加碼」評等，目標價 150 美元，認為該交易具備具吸引力的風險報酬結構，預估僅在 2027 年使每股盈餘減少 4 美分，之後將帶動獲利成長。

分析指出，若成功收購華納兄弟，Netflix 內容庫將納入《哈利波特》、《超人》及《黑道家族》等知名 IP，有助延續其「訂戶成長—內容投資—再成長」的飛輪模式。Swinburne 預估，Netflix 營業利潤率將自去年的 27% 提升至 2028 年底的 40%。

即便交易最終未能成案，市場仍認為 Netflix 的成長基礎相對穩固。相較之下，派拉蒙若無法取得華納兄弟的內容資產，恐難以在串流市場突破。MoffettNathanson 分析師費許曼指出，Netflix 仍具備強勁的獨立成長動能，華納兄弟交易屬於策略性選項而非生存必需。