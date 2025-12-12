鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-12 15:10

儘管市場對 Netflix(NFLX-US) 擬議收購華納兄弟探索 (WBD-US) 抱持疑慮，導致公司市值在短短 6 個交易日內蒸發了 400 億美元，但對於散戶投資者而言，這反而是強烈的「買入信號」。

市場的不安情緒，除了收購風險外，還因派拉蒙天舞對華納兄弟探索發出的 1080 億美元敵意收購要約，以及美國總統川普對 Netflix 收購計畫提出的潛在反壟斷擔憂而加劇，引發了競購戰和監管機構潛在反對的陰影。

‌



Netflix 股價在 12 月 2 日至 10 日期間，累計下跌 15%，創下自 2022 年 5 月以來最差的 6 連跌紀錄。

然而，這類跌勢通常會吸引散戶需求，他們普遍相信股價最終會再度上漲。

數據顯示，截至周一的一周內，Netflix 是盈透證券平台上交易第三活躍的股票。在富達平台上，買單數量超過賣單，比例超過三比一。摩根大通的數據也顯示出強勁的散戶買入力度。

盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示，這種下跌、交易風險和市場波動的組合，正是讓 Netflix 躍升至關注焦點的原因。Vanda Research 數據顯示，自從媒體於 10 月底首次報導 Netflix 探索競購華納兄弟探索以來，散戶群體已購買了超過 5.2 億美元的 Netflix 股票。

Netflix 股票今年開局火熱，截至 6 月底上漲了 50%，成為納斯達克 100 指數上半年表現第四佳的成分股。但在下半年走勢逆轉，下跌了 30%，成為指數中表現第七差的股票。