鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-22 22:00

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洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 周二 (22 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/29) 財報，受到一筆高達 16 億美元的費用衝擊，該季淨利大幅萎縮，並下修全年財測。這筆費用主要來自一項機密航太計畫與國際直升機業務的虧損，讓該公司獲利大不如預期，股價於盤前一度重挫逾 8%。

〈財報〉洛克希德馬丁Q2獲利驟減近八成 調降全年財測(圖：REUTERS/TPG)

財報顯示，第二季營業利益驟降 65%，至 7.48 億美元，遠低於分析師預估的 21.5 億美元；營收則為 181.6 億美元，也未達市場預期的 185.7 億美元；淨利則從去年同期的 16.4 億美元或每股 6.85 美元，下滑至 3.42 億美元或每股 1.46 美元，年減近八成。

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圖：洛克希德馬丁財報

該公司指出，這季共提列 16 億美元的項目虧損，主要為一項保密航太計畫造成 9.5 億美元損失，以及為加拿大與土耳其政府開發直升機的項目帶來 5.7 億美元虧損。此外，洛克希德也因美國空軍新一代戰機 F-47 合約敗給波音而承受 1.69 億美元損失，並列出其他新識別風險。

圖：洛克希德馬丁財報

執行長泰克萊特 (Jim Taiclet) 在聲明中表示，公司基本面仍穩健，這些費用來自內部持續的風險檢視程序，為提升執行力所需的調整。儘管如此，公司仍下修全年財測，預估 2025 年全年每股獲利將落在 21.70 至 22 美元之間，較先前上看 27.30 美元顯著下調；營業利益預估亦自原本的 81.5 億美元，降至 66.5 億美元。

洛克希德馬丁強調，公司持續交付 F-35 隱形戰機，本季交機數量達 50 架。儘管美國國防部在 2026 年度預算中削減 F-35 採購數量，海外需求仍強勁，例如英國 6 月宣布將加購至少 12 架 F-35A 戰機，補充其原本預定採購的逾百架 F-35B 機隊。不過英國審計署也警告該計畫總成本已飆升至 710 億英鎊 (約 957 億美元)。

業界人士指出，在防禦市場成長空間有限的情況下，類似的大額虧損或將陸續浮現。倫敦機構 Agency Partners 的分析師指出：「這類大型軍工企業總是面臨某些問題，特別是在成本壓力不斷上升的環境下。」