繼英特爾後再出手？川普政府擬收購洛克希德馬丁等國防巨頭股權

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周二 (26 日) 報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，川普政府軍事領導層正在「考慮」美國政府是否應收購洛克希德馬丁 (LMT-US) 等頂尖國防承包商的股權。繼日前收購英特爾 10% 股份後，政府入股策略引發關注。

cover image of news article
美國商務部長盧特尼克表示，川普政府正考慮收購國防承包商股權。(圖:Shutterstock)

就在美國政府日前以約 90 億美元收購英特爾 (INTC-US) 近 10% 股份幾天後，盧特尼克在《CNBC》「Squawk Box」節目受訪時透露，政府有意收購這些股權的想法。


當被問及川普政府是否會對其他與政府有業務往來的公司重複此舉時，盧特尼克回應：「在國防產業上有激烈的討論。」

他指出，洛克希德馬丁大部分營收來自聯邦合約，「基本上就是美國政府的一隻手臂」。不過他也表示：「但這樣做的經濟效益如何？我會把這個問題留給國防部長和副部長決定，他們在思考這件事。」

洛克希德馬丁和五角大廈均未立即回應《CNBC》的置評要求。

根據《DefenseNews》2024 年排行榜，洛克希德馬丁是全球營收最高的國防公司。其他美國頂尖承包商包括雷神技術 (RTX-US)、諾斯洛普格魯曼(NOC-US)、通用動力(GD-US) 和波音(BA-US)。

川普：類似交易會繼續進行 保守派痛批走向社會主義

收購英特爾部分股權，是川普透過加強政府對私人經濟控制來實現經濟目標的重大升級行動。川普周一表示，他會繼續樂此不疲的進行類似交易。

但此舉引發激烈批評，包括部分保守派警告，川普的行動違背自由市場原則，對英特爾和整體經濟都構成風險。

自由主義智庫加圖研究所經濟學家 Scott Lincicome 在《華盛頓郵報》專欄撰文指出：「最直接的風險是，英特爾的決策將日益受政治而非商業考量驅動。」

共和黨參議員蘭德保羅 (Rand Paul) 更在 X 平台發文質疑：「如果社會主義是政府擁有生產工具，那麼政府擁有英特爾部分股權，難道不是朝社會主義邁進一步？」 

