鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 17:24

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所於今 (29) 日發布《2026 年商用不動產展望》報告，指出台灣房市自 113 年底起正式進入「冷靜之始」的寒冬，受到政策調控、貸款緊縮及全球景氣不確定性影響，除住宅市場，商用不動產的降溫幅度亦十分顯著 ，估計房市最快須 115 年下半年才回溫；目前台灣高資產族群與企業逐步將資金轉往海外，其中以日本、印度與新加坡最具投資吸引力 。

在商用不動產方面，企業策略轉向「精準化」與「效率化」，交易量較往年明顯減速 。非核心地段或次級辦公大樓面臨嚴峻挑戰，而具備 ESG 永續認證與智慧規格的頂級商辦仍具韌性 。廠辦與工業廠房亦進入盤整期，企業因資金壓力擴廠速度放緩，成交週期拉長且議價空間擴大，僅 AI 產業與半導體供應鏈仍具基本面支撐 。

‌



勤業眾信不動產預估，整體房市回溫訊號最快須待 115 年下半年以後才有機會浮現 。