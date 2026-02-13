鉅亨網新聞中心 2026-02-13 13:30

中國國家統計局周五 (13 日) 公布數據，1 月份中國 70 個大中城市商品住宅銷售價格整體較上月跌幅收窄。專家指出，儘管整體市場仍處於調整期，但一線城市的穩定作用以及二手房市場的成交活躍度，正為市場傳遞結構性修復的信號。

新建住宅：上海表現亮眼、二線城市降幅收窄

在新建商品住宅方面，一線城市環比下降 0.3%，降幅與上月持平。值得關注的是，上海房價環比維持平盤，展現出較強的支撐力；而北京、廣州與深圳則分別下降 0.3%、0.6% 與 0.4%。二線城市的新建住宅環比降幅則收窄 0.1 個百分點至 0.3%，三線城市則維持 0.4% 的降幅。

從同比數據來看，市場壓力依然存在。一線城市新建住宅同比下降 2.1%，降幅較上月擴大 0.4 個百分點。然而，上海在同比表現上逆勢上漲 4.2%，成為少數維持增長的城市。二、三線城市的新建住宅同比降幅也分別擴大至 2.9% 與 3.9%。

二手房市場：以價換量效應顯著，交易活躍度提升

二手房市場的環比降幅收窄最為顯著。一線城市二手住宅環比下降 0.5%，降幅比上月大幅收窄 0.4 個百分點。其中，北京下降 0.2%、上海下降 0.4%，降幅均有明顯縮減。二、三線城市二手房環比降幅也分別收窄了 0.2 與 0.1 個百分點。

2026 年開年二手房市場延續了「以價換量」的特徵，中指研究院數據顯示，1 月份 20 個重點城市二手住宅共成交 11.8 萬套，同比增長 15.3%，顯示市場交易仍保持一定活躍度。此外，隨著二手房新增掛牌量減少與業主議價空間收窄，短期供應壓力已有所緩解，市場預期正逐步改善。

未來展望：結構性修復

58 安居客研究院平面圖張波表示，雖然整體房價尚未緩解普遍下跌的格局，但需求端趨於凸顯，市場流通端的正面訊號增多，樓市顯示市正向穩定修復階段前期過渡。

張波認為，2026 年房地產政策的大方向將以「穩市場、穩預期」為核心，延續因顯示城市施策、供需端點精準發力的思路，並更加關注政策的長效作用。