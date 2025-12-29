北富銀郭倍廷看2026：台股榮景起碼再走2、3年 房市向上預期仍存

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 17:57

2026 年即將到來，全球金融環境仍充滿變數。台北富邦銀行總經理郭倍廷今 (29) 日表示，美國聯準會 (Fed) 持續降息與國際貿易談判將是明年二大變數，降息對北富銀來說是兩面刃，將透過優化存款結構與深耕財富管理，積極抵銷降息對利差的衝擊。同時，他看好 AI 應用熱潮將支撐台股未來兩、三年的榮景；房市方面，銀行控管壓力可稍稍放緩，但隨著股市走高，房價仍存在往上預期。

台北富邦銀行總經理郭倍廷。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

郭倍廷今天出席台北富邦銀行與臺灣高等檢察署「可疑交易分析機制」合作簽約儀式記者會，談及 2026 年市場展望，郭倍廷分析，美國 Fed 降息應成定局，這對銀行業而言是喜憂參半，在利差縮減的挑戰下，北富銀將重點放在活存比重的提升，例如擴大薪轉戶與證券戶的比重，這類核心低成本活存是平衡利差的關鍵第一步。

在投資配置上，降息對債券部位具有正面效益，北富銀將針對外幣債券進行利率配置的最佳化。此外，由於台灣民間財富累積程度優於預期，北富銀將藉由去年上線的新版行動銀行，優化數位服務與實體通路的串接，強化財富管理與保險商品的服務量能，以手續費收入的增長補足利息收入的缺口。

台股今天再創歷史新高，劍指 2 萬 9 大關，對此，郭倍廷抱持相對樂觀的看法，他指出，台灣擁有蓬勃的 AI 相關供應鏈，是支撐股市的主軸。

他指出，AI 目前的應用面其實還有很多尚未被開發出來，台灣今年出口成績優異，這波由 AI 科技帶動的供應鏈蓬勃發展，預計起碼還有兩、三年的光景可以期待，因此對於明年的股市表現，他認為「不會悲觀、還有一段榮景可走。」

在不動產貸款方面，面對央行房市管制與銀行總量控制的議題，郭倍廷表示，隨著銀行端 DBU 放款總量的擴張 (分母擴大)，明年房貸集中度的空間會隨之成長，每季呈報的數據壓力也將相對減輕，各銀行進入自我控管階段。

郭倍廷觀察到，雖然今年房市交易量與價格出現波動，民眾多持觀望態度，但如果股市持續走強，民眾財富累積到一定程度後，市場對房市「往上走」的預期心理依然存在。