北富銀前11月攔詐7.39億元 與台高檢簽署「可疑交易分析機制」MOU

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 17:36

隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器，台北富邦銀行截至今年 11 月底，已成功在臨櫃攔阻 632 件詐騙案，保護民眾資產超過新台幣 7.39 億元。為進一步強化預警能量，北富銀今 (29) 日正式與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書 (MOU)，在法務部長鄭銘謙、金管會銀行局副局長張嘉魁的見證下，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷及台高檢檢察長張斗輝共同簽署，透過公私協力、跨界聯防機制，強化防詐防線。

北富銀前11月攔詐7.39億元 攜台高檢簽署「可疑交易分析機制」MOU。(鉅亨網記者陳于晴 設)

法務部長：打詐 2.0 達成率 124% 肯定北富銀「母語防詐」最有溫度

法務部長鄭銘謙致詞時表示，法務部作為「打詐綱領」2.0 版主責機關，今年 1 至 11 月團隊查緝指標達成率已達 124%，案件數更較 2023 年高峰大幅減少約 10 萬件。

鄭銘謙提到，行政院已於上月提案《詐欺犯罪危害防制條例》修法，針對高額詐欺犯罪提高刑責，加上處罰級距，詐欺金額達 100 萬元，處 3 年以上、10 年以下有期徒刑；詐騙 1000 萬元以上，可處 12 年以下有期徒刑；至於詐騙 1 億元以上，刑期 7 年起跳。同時增訂禁奢條款，被告付完和解金才斟酌減刑，展現嚴懲決心。

鄭銘謙更高度肯定北富銀在「社會共好」上的努力，尤其是領先同業推出 東南亞語系防詐指南。他直言，「外籍移工常成為詐團利用的對象，北富銀用母語關懷建立防禦，這是最有溫度的金融服務，值得所有機構效法。」

台高檢檢察長：預警機制是破案關鍵 讓行員不再孤軍奮戰

台高檢檢察長張斗輝指出，目前詐騙集團已從自然人轉向法人企業戶及跨境洗錢，今年台高檢透過三波專案查緝，共查獲 3473 人、扣押 2.2 億元現金。他特別強調「預警」的重要性，如近期多起吸金案、甚至是馬祖防衛指揮部的洗錢案件，都是透過金融機構的預警機制才得以溯源破獲。

張斗輝也點出行員在第一線攔阻詐騙時，經常遭到民眾客訴，承受極大壓力。透過此次 MOU，台高檢將提供司法端掌握的犯罪特徵 (如新型態金流態樣)，協助銀行端優化 AI 模型，「我們要成為行員最強的後盾，讓防詐從單點攔阻進化到系統聯防。」

北富銀：AI 科技與集團戰力並進 攔截 863 件偽冒案件

北富銀總經理郭倍廷強調，金融業是抗詐的第一道防線，北富銀致力打造「科技 + 人」的防護網。除了廣受好評的「鷹眼識詐模型」，富邦金控更成立集團級「偽冒案件應變組」，導入 24 小時 AI 偵測通報機制。截至 11 月底，集團已成功攔截 863 件偽冒案件。

本次合作，北富銀將與台高檢建立「去識別化詐騙資料交互平台」。高檢署提供高風險特徵資料，北富銀則回饋金融分析態樣，藉由雙向數據共享，讓 AI 偵測更精準，第一時間阻斷詐騙金流。

針對先前國銀紛紛祭出「帳戶管制」措施強化阻詐卻遭質疑擾民，郭倍廷解釋，北富銀對於許久未使用的「休眠帳戶」採取匯款金額限制，而非完全封鎖。他透露，這項行動推行以來，原本約百萬戶的久未動用帳戶已在減少中，「許多民眾發現帳戶太久沒用，會主動選擇關戶，這對客戶財產安全也是一種保障，目前民眾接受度高，並未收到相關抱怨。」

至於網路傳言「溢繳信用卡款會被警示」，郭倍廷也親自澄清，他說明，銀行會根據 交易模式 (Pattern) 進行科學辨識，若民眾是為了下一期扣款方便而溢繳一、兩萬元，屬於正常行為；但若出現「溢繳一百萬」等明顯不符常理的金額，AI 系統才會啟動警示。他強調，這一切都是為了在不干擾民眾正常金融活動的前提下，達到最精準的防詐監控。