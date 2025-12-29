鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 15:52

麗豐 - KY(4137-TW) 董事長陳碧華今 (29) 日表示，今年鎖定三大業務策略，包括門店經營、雙核驅動增長，以及品質引領未來。展望 2026 年，除持續聚焦三大業務策略，也規劃於明年下半年推出新型店，進一步提升單店獲利。

麗豐 - KY 指出，今年中國市場美容產業洗牌，市場整體關店率接近 4 成，關店家數達 180 萬家。而麗豐 - KY 體系加盟店家數今年減少近 1 成，影響全年營收約低個位數百分比，雖然門店數量仍在調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有改善。

陳碧華進一步說明，麗豐 - KY 持續聚焦門店經營，要求加盟店需按照公司的統一運營標準進行，以提升單店獲利，並運用在中國流行的抖音與美團雙平台代營運服務。

麗豐 - KY 近年也持續將 AI 導入客戶服務、門店管理與產品研發。同時，透過數位系統即時掌握各門店在產品結構、價格帶與人員訓練上等經營，以提供相關建議，助力加盟店提升線上曝光與來客轉換率，帶動今年線上購券核銷單數年增 53%。

通路策略上，麗豐 - KY 推動 O2O 與 AI 應用布局，旗下 Home Spa 電商事業逐步調整銷售模式，將資源集中在分銷型電商平台，透過與大型通路合作，以賣斷方式降低銷售風險，並擴大觸及客群。

醫美事業方面，麗豐 - KY 調整過去高度依賴轉介的營運模式，轉向培養直客與口碑經營，強調醫療團隊專業資質與療程安全性，改善長期獲利結構。另外，營運管理也導入智慧協同辦公平台。