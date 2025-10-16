鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-16 18:36

‌



近年台灣體育蓬勃發展，台北富邦銀行今 (16) 日宣布，攜手富邦悍將棒球隊與臺北富邦勇士籃球隊，隆重推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡」，主打「觀賽購票、週邊商品、運動生活」三大權益，其中，主場購票享有 5 折起優惠，運動相關購物、餐飲也有不同優惠，北富銀總經理郭倍廷期許此卡首年發卡目標 30 萬張，5 年內突破 100 萬張。

北富銀推悍將勇士聯名卡 總座有信心首年發卡30萬張、5年內躍百萬神卡。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

北富銀總經理郭倍廷表示，「我們希望這張卡能成為球迷的生活夥伴，不只在球場，也在日常消費中陪伴大家勇敢前行。」北富銀以提升消費者體驗為核心，持續拓展信用卡使用場景，現階段北富銀有效卡佔比近 8 成，市場表現領先，反映出卡友對富邦信用卡在日常使用的高認同度。

北富銀目前擁有 3 張百萬神卡，在多個領域締造亮眼成績。富邦 Costco 聯名卡發卡量突破 260 萬張，穩居量販通路聯名卡之冠；富邦 J 卡以二百萬張的發卡量，成為日韓泰旅遊首選神卡；富邦 momo 聯名卡發卡量突破一百一十萬張，榮登電商聯名信用卡榜首，深受消費者青睞。此外，台灣大哥大聯名卡發卡量突破 40 萬張，穩居電信聯名信用卡第一名，展現北富銀對大眾需求的細緻洞察與用心經營。

在運動領域，北富銀先前推出悍將聯名信用卡、勇士簽帳金融卡，均備受客戶歡迎，如今全新推出的悍勇卡，同樣提供信用卡及簽帳金融卡兩種卡別選擇。郭倍廷信心十足地表示，首年發卡目標為 30 萬張，五年內目標突破 100 萬張，延續北富銀在各生活場域的領先優勢，成為台灣最大運動聯名卡。

富邦育樂總經理陳昭如表示，悍勇卡不只是金融商品，更是球迷生活的一部分。悍勇卡的誕生，象徵富邦集團長期投入台灣運動產業的用心，從職棒、職籃、青少年培育到公益賽事，富邦始終相信運動能凝聚社會正能量，也希望透過這張卡，讓球迷在購票、週邊、運動場館、餐廳等場景，都能時刻感受來自球隊的感謝。