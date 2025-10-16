鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-16 19:00

看好運動市場的強大潛能，台北富邦銀行攜手富邦悍將棒球隊與臺北富邦勇士籃球隊推出最新聯名卡，外界關注，多家銀行近年轉向建構點數生態圈趨勢，北富銀發卡策略是否有所調整，總經理郭倍廷透露，確實正在規劃「集團卡」，打造富邦集團生態圈，橫跨所有子公司，以點數方式來連結生活金融，最快 2026 年底問世。

瞄準點數經濟！北富銀擬打造「集團卡」 最快2026年底問世。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

郭倍廷會後受訪時坦言，台灣信用卡市場競爭已趨白熱化，幾乎人人皮夾裡都有兩、三張卡，要再推出一張全新的卡吸引民眾申辦並不容易。因此，未來的重點不再一味的拚「發卡量」，而是要讓這張卡成為消費者付款時最先拿出來使用的那一張。

他指出，推動信用卡業務的策略應從「量」轉向「質」，如何提升現有客戶的活卡率與有效消費，才是關鍵。因為每多發一張卡，邊際效益愈來愈低，成本卻愈來愈高，與其追求數量成長，不如聚焦在如何促使這張卡的消費行為更具價值，讓刷卡消費能真正融入民眾生活、帶來實質效益。

郭倍廷進一步說明，銀行的長遠目標，是將信用卡客戶逐步轉化為更深層的金融關係，例如財富管理、信貸或房貸等業務，讓客戶從單純的消費者，成為銀行整體生態系中的重要夥伴，這才是未來發展的核心方向。

國內最大的發卡王、刷卡王中信銀下半年攜手統一推出 Uniopen 聯名卡來勢洶洶，國泰世華、玉山銀行、台新銀行則積極拓展點數經濟，外界關注北富銀未來發卡策略是否調整，郭倍廷指出，北富銀信用卡介於中間路線，Bank 卡與聯名卡同時並重，不過，目前正在規劃一張卡可以結合富邦集團子公司的生態圈，並用點數方式來連結生活金融，預計明年底、後年初問世。

北富銀目前擁有約 900 萬客戶，同集團的子公司還包括電信三雄之一的台灣大哥大及網購電商 momo 購物網等，皆擁有龐大用戶數，整個集團客戶預估至少 1200、1300 萬，「相當於一半以上的台灣人都是富邦集團客戶」，未來集團卡推出後，各子公司將可以累積共通的點數攜手擴大生態系，發揮點數經濟加乘效果。

不過，集團卡的點數名稱尚待討論，可先暫稱「富邦點」，北富銀強調不會影響各子公司原有的點數發放，例如 momo 幣，原有的發放優惠不會有所改變，其他卡片權益也都不受影響。