2025-12-29

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳先前來台向台積電等供應鏈要產能，隨著客戶需求漸趨明確，台積電也向設備供應鏈追加訂單，業界預期，台積電嘉義廠將在明年初大量交機，加上南科廠 AP8 的放量，整體 CoWoS 的月產能也將從 7 萬片提升至 13 萬片。

類台積電體系的日月光、矽品也雙雙因應大客戶需求啟動擴產，其中，日月光態度積極，不僅承接台積電外溢的相關業務，也發展自家先進封裝技術，如面板級封裝，相關產能都將建置在路竹廠；矽品也與輝達合作多年，除了承接部分 CoW 製程，也將雙方合作延伸至 CPO 領域，可望成為未來成長動能。