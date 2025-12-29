鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-29 18:34

智原 (3035-TW) 旗下微控制器 (MCU) 廠雅特力 - KY(6907-TW) 將於明年 1 月下旬掛牌上櫃，董事長王國雍看好，公司專攻 32 位元中高階市場，尤其在無人機市占率高，為滿足客戶需求，近期已向聯電 (2303-TW)(UMC-US) 加單，未來持續看好機器人、無人機等邊緣 AI 相關應用，明年營收也將再優於今年，創下新高。

王國雍指出，他在 2015 年進入智原後，當時因 IoT 蔚為風潮，他覺得 MCU 會扮演關鍵要角，因此決定在 2016 年成立雅特力，並專注在台商與陸商未切入的高階 32 位元 MCU 市場，正面與外商對決，且在中國競爭激烈下，雅特力仍憑藉實力，在中國 32 位元 MCU 市場中排名第四名。

雅特力 - KY 終端產品應用涵蓋工業 / 馬達控制、消費性電子、商用，以及其他應用如醫療、IoT、通訊與車載等領域，具備高效能、低功耗、優異整合度及高性價比等優勢，並將產品延伸至無人機、機器人及邊緣 AI 等新興場景。

在無人機方面，雅特力 - KY 早早支援無人機相關軟體，尤其在電子變速器 (ESC) 領域享有高市佔率，為現有主宰的三家業者之一，其他兩家為外商意法半導體與 Silicon Labs。

王國雍指出，無人機 ESC 晶片今年出貨量達千萬顆等級，明年還會有雙位數的成長幅度，看好平均每架無人機需要 5 至 8 顆 MCU，包括飛行控制器、電子變速器 (ESC)、雲台等，都將是雅特力瞄準的商機。

此外，隨著中國人形機器人發展迅速，雅特力 - KY 也搭上順風車，目前已切入機器人供應鏈，預計每具機器人平均約需要 70 顆 MCU，包括關節模組、電池模組與靈巧手，看好其未來放量的潛力。

雅特力 - KY 也積極推進製程，目前主流產品多著墨在 55 奈米與 40 奈米，公司也正在開發 28 奈米晶片，應用在邊緣 AI 領域，同時也會因應 AI 邊緣運算，開發內建 NPU 的 AI MCU。

雅特力 - KY 2025 年前三季營收達新台幣 12.34 億元，創下同期歷史新高，且在產品結構優化下，毛利率顯著回升至 33.84%，累計稅後淨利達 7,052 萬元，基本每股盈餘為新台幣 1.38 元。