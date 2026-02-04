淡季不淡 中國一線城市二手房成交回暖

鉅亨網新聞中心 2026-02-04 16:00

淡季不淡，中國一線城市的二手房市場正走出獨立行情。

淡季不淡，中國一線城市的二手房市場正走出獨立行情。（圖：Shutterstock）

在剛過去的 1 月份，北京二手房網簽量超過 1.5 萬套，已連續三個月穩定在 1.4 萬套以上；上海二手房連續三個月成交超 2.2 萬套；深圳二手房共計 6,802 套，創近 10 個月新高；廣州二手住宅網簽 8,881 套，市場韌性同樣較強。

在 1 月傳統房市淡季，北上廣深二手房成交集體回溫，釋放出什麼信號？

據《第一財經》周三（3 日）報導，業界專家認為，市場經歷四年半調整後，房價水平正趨向友好，二手房進入探底階段。房地產市場的「小陽春」行情正提前顯現，二手房市場率先回暖，核心韌性凸顯，春節後掛牌量的變化，將成為觀察供需關係的關鍵窗口。

北京、上海兩大一線城市的二手房市場，正悄然出現相似特徵：成交攀升、掛牌下滑。

據北京市住建委網簽數據，2026 年 1 月份，北京二手房網簽量達 15,082 套，至此該數據已連續三個月穩定在 1.4 萬套以上。從 2025 年 11 月到 2026 年 1 月，北京二手房網簽量分別為 14,446 套、17,200 套、15,082 套。

北京本輪市場行情，起自 2025 年 12 月 24 日，當地推出新一輪房地產支持政策，包括放寬非京籍家庭購房社保 / 個稅年限、支持多孩家庭增購住房、統一商貸利率並降低公積金貸款首付比例，以持續釋放潛在購房需求。

上述新政出爐後，北京房市出現積極變化，其中成交較為活躍、引領本輪行情的主要是二手學區房，尤其是總價相對較低的房源。

北京市西城區一房產仲介表示，政策提出後，某學區房小區開間戶型價格上漲，上漲幅度大約在人民幣 10 萬～15 萬。

另一朝陽區仲介也表示，板塊內一熱門學區房小區，去年 12 月成交量大約在二十多套，到今年 1 月成交已經翻倍。

長久以來困於降價煩惱的業主，對市場的預期及信心也有所增強。

中指研究院表示，截至 1 月 26 日，頭部仲介掛牌量為 12.56 萬套，較 2025 年年末下降 4.7%，已回落至近 2 年較低水準，供應壓力有所減緩，表明業主預期出現積極變化。

一線城市中的上海，二手房成交同樣活躍，掛牌量也正出現下行趨勢。

據上海房產交易中心官網「網上房地產」數據，1 月上海二手房（含商業）網簽成交 22,834 套，已連續第三個月成交超過 2.2 萬套，該成交量創下近 5 年同期新高。

據上海中原地產觀察，以往郊區二手房交易量相對偏少，但近期部分區域如寶山，總價人民幣 200 萬左右的房源成交也非常活躍。目前市場上的低總價房源，經過近兩個月的消化，存量正在變少，整體而言市場交易活躍度是非常高的。

與此同時，安居客上海表示，上海二手房掛牌量已連續 9 個月下降，從 2025 年 4 月約 12 萬套的高點，降至 2026 年 1 月的 8.9 萬套，五個月累計降幅達 26%。

「掛牌量下降背後，是房東心態明顯轉變。」安居客上海稱，過去幾年不少房東為了快速出售，不得不多次降價。如今部分房東拒絕低價競爭，要嘛撤牌觀望，要嘛將房源由售轉租，尤其是一些地段較好的老房子，翻新後年化租金回報率可達 3.3%～3.5%。穩定的租金收益讓房東更願意持有資產，不再急於降價變現。