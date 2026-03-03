下一步放寬限購？深圳推都更新政策：舊改可售面積增加 土地移交率鬆綁 取消保障房配建

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 17:00

中國深圳房市迎來重磅政策調整，深圳市住建局與規自局上周日 (1 日) 聯合發佈《關於進一步規範城市更新項目管理有關事項的通知》(下稱《通知》)，透過兩項核心措施為都市更新及房市注入動力。

下一步放寬限購？深圳出手救房市：舊改可售面積增加 土地移交率鬆綁 取消保障房配建 (圖:shutterstock)

首先，土地移交率迎來「鬆綁」。新政允許符合條件的項目合理核定土地移交率，並直接納入都更單元規劃審批，不用再單獨履行計劃調整程序，這意味著建商可將更多土地用於可售物業開發，增加可售建築面積與利潤空間，同時大幅縮短審批周期。

業內人士預期，政策鬆綁將使一批因土地移交率過高、財務壓力大而停滯的舊改項目具備重新啟動的可行性，尤其集中在寶安、龍崗、龍華等區域。

其次，都更項目可免於配建保障房。《通知》明確指出，未完成規劃審批的項目原則上可不配建保障性住房，開發商可對外銷售的商品房面積隨之增加，有助於挽救因房價下跌而「算不過障」的項目。

同時，由於不再享有保障房帶來的容積率獎勵，整體新房供應量將有所緊縮。政策也要求少建的保障房將透過新增建設、存量房屋盤活及多元收購等管道統籌落實，亦有助於加速商品房去庫存。

此輪房市調整中，多地房價顯著下跌，大量舊改項目因虧損而停滯，形成「另一種爛尾」風險。

在深圳人均可售住宅面積遠低於北上廣等其他一線城市的背景下，盤活舊改對維持市場健康與經濟循環意義重大。