中國在 1 月透過《求是》雜誌，發表了中央城市工作會議上的講話，其中有句話為未來中國頂級城市的發展指明了方向：「要推動超大特大城市『強身健體』，做強做精核心功能，控制超大城市規模，合理有序疏解非核心功能，打造高質量發展主引擎。」

從北京「減量」到廣深「疏解」 中國要求超特大城市告別規模擴張時代

隨後，《關於推動城市高品質發展的意見》正式印發，要求中國城市發展從「規模擴張」轉向「功能決定」的新階段，旨在構建更加宜居、綠色與智慧的未來城市。

功能疏解成為新使命

根據最新政策，超大與特大城市將不再盲目擴張，而是實施「瘦身強體」策略。政府要求控制城市規模，合理疏解與核心功能關聯度低的非核心功能。目前，北京是全國唯一系統推進「減量發展」的先行者，已累積退出近 3000 家製造企業。

此一趨勢正向全中國擴散。廣州、深圳已明確將「疏解」寫入國土空間規劃。每座超大城市依據其國家賦予的「身份證」來優化結構，例如上海定位為「五個中心」，深圳則聚焦先進製造業與對外開放。這意味著，一般性製造業、區域性物流基地與專業市場將逐步告別中心城區，轉向周邊中小城市與都市圈發展。

民生保障與綠色轉型：打造幸福城市

城市發展的本質在於「人民城市為人民」。在住房方面，《意見》強調構建房地產發展新模式，建設安全、綠色的「好房子」，並推進老舊住房的原拆原建。針對「一老一小」，將擴大普惠養老與育幼服務，加快適老化與適兒化設施改造。

同時，「綠色低碳」成為城市發展的底色。未來城市將優先發展公共交通，健全口袋公園與綠道網路。青島特來電總部等「超階零碳建築」的投入使用，展示了綠電自給自足的技術可能。環境治理方面，全國地級及以上城市黑臭水體已基本消除，縣級城市消除比例超過 90%。

