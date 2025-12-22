鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-22 16:13

日本央行 19 日將利率提高至 0.75%，但日元的貶值壓力卻不減反增。由於日本央行總裁植田和男在記者會上對於未來緊縮政策的態度，被市場解讀為不夠積極，導致日元兌美元匯率迅速走弱，一度貶值至 157.70 日元區間，創下一個月新低。市場普遍意識到，日元可能正朝向 1 美元兌 160 日元大關邁進。

日銀不夠鷹 日元160防線形同虛設？策略師直指下季探162。(圖:shutterstock)

日本央行宣布升息的決定，最初並未對匯率產生巨大影響。然而，植田總裁在下午的記者會上，針對市場關注的中性利率問題，僅表示「很難具體確定，有必要嘗試相當大的幅度」，卻未提出縮小中性利率估價區間或具體的升息步伐，讓原本期待更「鷹派」訊息的市場參與者感到意外。

‌



巴克萊證券分析師指出，正是這種「未達到市場預期」的態度，引發了隨後的日元拋售潮。日元兌美元最終以約 157.50 日元的區間結束了當週交易。日元兌歐元甚至貶至 1 歐元兌 184.70 日元，創下歐元形成以來的新低紀錄。

市場預期趨向悲觀 挑戰 160 甚至 162

三井住友銀行首席外匯策略師預測，日本央行下一次升息可能要等到 2026 年 10 月。由於升息間隔期長，匯率將容易向貶值方向波動，預計明年初（1-3 月）日元可能貶值至 162 日元。

多數市場相關人士預期，到 2026 年 3 月底，日元兌美元匯率將貶值到 160 日元左右。

面對日元逼近 160 大關，外匯干預的可能性也再度浮現。由於日本政府曾在 2024 年 7 月日元貶值至 160 日元附近時，實施過買入日元的干預措施，市場警覺性提高。日本財務省官員也公開牽制，表示「對於過度動向將採取適當的應對措施」。

摩根大通銀行首席外匯策略師認為，如果日元在短時間內突破 160 日元，被視為「急劇變動」，採取干預措施的可能性很高。然而，也有分析師指出，美國傾向日本透過升息來應對貶值，因此干預措施可能不會立即實施，並推測日元貶值的下限可能達到 165 日元。