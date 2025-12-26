鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
繼周三 (24 日) 上漲約 2.3% 後，南韓在岸市場周五重新開市，韓元兌美元匯率一度升值達 1.2%，觸及 1429.85 韓元。韓元此次反彈，是當局警告將對韓元過度跌勢採取強硬措施的結果。
當局的干預行動是在韓元逼近心理關口 1500 韓元時啟動的。決策者擔憂，韓元急劇走弱恐將導致輸入性通膨加速、資本外流，並可能侵蝕外國投資者信心，因此決定強力介入。
除了嚴厲的口頭警告外，當局還宣布了一攬子新的稅收措施，以協助穩定外匯市場。政府也發布了一項稅收措施，旨在降低南韓散戶投資者交易美股的國內投資資本利得稅。
另一方面，國民年金公團 (National Pension Service NPS) 實施了新的策略性貨幣對沖，也成為推動韓元走強的關鍵動力。
國民年金公團恢復了策略性貨幣對沖，此舉透過出售美元遠期合約 (最高占海外資產持有量的 10%)，有效增加了市場上的美元供給。分析師認為，如果政府措施和口頭干預是抑制美元需求，那麼 NPS 恢復對沖則是對供需產生了「實質性影響」。
華僑銀行貨幣策略師指出，聖誕節前夕的口頭警告效應持續，加上整體風險偏好回升、美元走軟以及人民幣中間價調強，共同推高了韓元匯率。若此趨勢持續至年底，分析師預計匯率可能跌至 1400 韓元低位區間。
