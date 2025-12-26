鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-26 08:55

由於地緣政治局勢持續緊張，白銀價格今 (26) 日在亞洲交易時段早盤再度寫下歷史新高紀錄，黃金價格也接近歷史最高水準。

現貨白銀 (XAGUSDOZ) 價格今早大漲 3% 至每盎司 74 美元之上，再創歷史新高，連續第五個交易日走高，紐約期銀同樣跳空高開，上漲逾 2%。今年以來，白銀價格已累計上漲約 150%，自 10 月歷史性的逼空行情以來，漲勢加速。

周四 (25 日) 夜盤時段，滬銀期貨主力合約盤中漲超 5%，報每公斤人民幣 18054 元。截至收盤，滬銀漲 5.50%，報 18131 元。

StoneX 資深技術策略師表示，8 月白銀價格突破上行趨勢阻力位，成為多頭行情的關鍵轉折點。此次價格突破的同時，動量指標同步站上 70 關口，月線相對強弱指數 (RSI) 攀升至 2011 年以來的最高水準。價格突破阻力後，市場多頭情緒持續升溫，但持續的超買狀態，讓不少交易者選擇「等待回檔」再入場版面。

然而，白銀價格並未出現顯著回調，動量指標已連續第五週站穩 70 關卡。白銀價格突破阻力位後，RSI 同步進入超買區間，往往預示一輪漲勢中最快、最猛的上漲階段將至。RSI 是實用的技術分析工具，但它的重要性永遠無法凌駕於支撐位與阻力位的核心技術分析之上。

隨著白銀需求升溫，中國的熱門白銀基金因此祭出限購措施。國投瑞銀白銀 LOF 周四晚上宣布，自下周三 (29 日) 起，該基金 A 類份額單日申購、定投限額為人民幣 100 元。在此之前，A 類份額單日申購、定投金額限定為 500 元。

該基金同時公告，截至周四，該基金二級市場的收盤價為 2.804 元，明顯高於基金份額淨值，投資者若盲目投資於高溢價率的基金份額，可能面臨較大損失。為保護投資者利益，本基金將於周五 (26 日) 開市起至當日 10：30 停牌。