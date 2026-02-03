鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在經歷數十年來最劇烈的單日跌勢後，黃金與白銀市場周二 (3 日) 強勢反彈。隨著逢低買進的投資者大量湧入，現貨金價上漲近 6%，重新站上每盎司 4930 美元上方，直奔 5000 美元而去。白銀漲幅更達 10%，回升至每盎司 87 美元以上。此波反彈主要受到市場風險情緒回升及美元走弱的帶動。
此前，由於市場觀察家紛紛警告貴金屬漲勢過快且過猛，導致金價出現大幅回落。技術指標顯示，黃金的 14 日相對強弱指數 (RSI) 曾一度飆升至 90 以上的極端超買區域，目前已降至較為健康的 54。彭博策略師指出，雖然這 3 天的暴跌是「預期中的修正」，但支撐金價多年漲勢的基本面驅動力依然存在，包括地緣政治動盪、貨幣貶值憂慮以及對聯準會獨立性的威脅。
Pepperstone 集團市場策略師 Ahmad Assiri 表示，支撐黃金的基礎並未因修正而改變，地緣政治風險、貨幣政策放寬的預期，以及黃金作為投資組合多元化的角色，仍是核心支撐點。德意志銀行也對此持樂觀態度，維持其對金價將衝上每盎司 6000 美元的預測。
中國投資者的動向也是市場關注點。隨著農曆新年將至，深圳水貝等主要黃金交易市場已湧現大量購買金飾與金條的人潮。儘管中國大型國有銀行正收緊黃金投資控制以管理波動，但民間的強勁需求預計將為市場提供支撐。
然而，市場短期內仍將面臨高度波動。Vantage Markets 分析師 Hebe Chen 警告，目前的市場極度敏感，受新聞標題引發的情緒驅動而非明確方向。此外，投資者正密切關注地緣政治進展，若美國總統川普與伊朗就新核協議的談判取得突破，可能會削弱黃金的避險吸引力，進而對價格造成壓力。
