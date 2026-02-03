鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-03 16:35

在經歷數十年來最劇烈的單日跌勢後，黃金與白銀市場周二 (3 日) 強勢反彈。隨著逢低買進的投資者大量湧入，現貨金價上漲近 6%，重新站上每盎司 4930 美元上方，直奔 5000 美元而去。白銀漲幅更達 10%，回升至每盎司 87 美元以上。此波反彈主要受到市場風險情緒回升及美元走弱的帶動。

此前，由於市場觀察家紛紛警告貴金屬漲勢過快且過猛，導致金價出現大幅回落。技術指標顯示，黃金的 14 日相對強弱指數 (RSI) 曾一度飆升至 90 以上的極端超買區域，目前已降至較為健康的 54。彭博策略師指出，雖然這 3 天的暴跌是「預期中的修正」，但支撐金價多年漲勢的基本面驅動力依然存在，包括地緣政治動盪、貨幣貶值憂慮以及對聯準會獨立性的威脅。

‌



Pepperstone 集團市場策略師 Ahmad Assiri 表示，支撐黃金的基礎並未因修正而改變，地緣政治風險、貨幣政策放寬的預期，以及黃金作為投資組合多元化的角色，仍是核心支撐點。德意志銀行也對此持樂觀態度，維持其對金價將衝上每盎司 6000 美元的預測。