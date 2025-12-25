白宮下令美軍聚焦「隔離」委內瑞拉石油

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-25 09:10

據《路透》報導，美國一名官員表示，白宮已指示美軍部隊，在未來至少兩個月內將幾乎把重心放在執行對委內瑞拉石油的「隔離」行動上，顯示華府目前更傾向透過經濟手段，而非軍事手段，對卡拉卡斯 (Caracas) 當局施壓。

白宮下令美軍未來兩個月把重心放在「隔離」委內瑞拉石油(圖：Shutterstock)

這名官員周三 (24 日) 在不具名情況下表示，「雖然軍事選項仍在，但當前重點是先透過執行制裁、運用經濟壓力，來達成白宮希望看到的結果。」

儘管美國總統川普對於委內瑞拉的具體目標對外始終語帶保留，但先前報導指出，他私下曾施壓委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 離境。川普周一也表示，馬杜洛下台會是明智之舉。

該名官員指出，「目前的作法已對馬杜洛造成極大壓力，外界相信，除非委內瑞拉同意對美國做出重大讓步，否則到了 1 月底，該國將面臨經濟災難。」

12 月以來，美國海岸防衛隊 (U.S. Coast Guard) 已在加勒比海攔截兩艘滿載委內瑞拉原油的油輪。在白宮官員周三的說法之前，報導指出，海岸防衛隊正等待增援，以執行第三次扣押行動，目標是周日首次嘗試攔截、目前空船的受制裁船隻 Bella-1。

白宮官員並未進一步說明，軍方「幾乎專注」於攔截委內瑞拉石油的具體含義。美軍在全球部署廣泛，多數任務與能力與海上攔截無關。

五角大廈已在加勒比海集結超過 1 萬 5,000 名官兵，包括一艘航空母艦、11 艘其他軍艦，以及十多架 F-35 戰機。雖然部分軍事資產可用於執行制裁，但戰鬥機等其他裝備並不適合此類任務。

美國周二告知聯合國，將「在最大程度上」實施並執行制裁，以剝奪馬杜洛的資源。