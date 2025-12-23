鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 10:17

烏克蘭表示，其特工於週末成功潛入俄羅斯西部一處空軍基地機棚內，摧毀兩架俄軍戰鬥機，估計被毀戰機總價值高達 1 億美元。

根據《Business Insider》報導，這次行動進一步擴大了烏克蘭宣稱已成功打擊的俄羅斯戰機數量，其中不乏位於距離前線數百英里的空軍基地。不過，相關說法目前仍無法獨立查證。

近來烏克蘭多次成功破壞俄軍飛機，已明顯削弱俄羅斯在戰區的空中作戰能力，也引發西方軍方對自身基地防護能力的高度警覺，擔憂類似戰術未來可能被用於其他地區。

烏克蘭軍事情報總局（GUR）週一證實此次行動，表示兩架俄軍蘇 - 30 戰鬥機已遭破壞。官方同步釋出影片，畫面疑似在機棚內拍攝，可清楚看到戰機尾號、駕駛艙內部，以及至少一架飛機內部起火燃燒。

GUR 指出，特工成功進入位於俄羅斯西部利佩茨克市（Lipetsk）附近的空軍基地，並在詳細掌握巡邏路線與換哨時間後發動攻擊，隨後順利撤離，未遭發現。

蘇 - 30 為蘇聯設計的雙引擎多用途戰鬥機。GUR 最初通報擊中一架蘇 - 30 與一架蘇 - 27，但隨後修正為兩架 Su-30，並未透露具體攻擊手段。

烏克蘭表示，這次行動歷時兩週規劃，由與反對俄羅斯入侵烏克蘭的地下抵抗運動相關人員執行。

目前，在俄羅斯境內及俄軍占領區，仍活躍著多個反戰組織，並持續宣稱發動破壞行動。

事實上，這並非烏克蘭首次成功靠近俄軍空軍基地摧毀俄羅斯戰鬥機。今年稍早，烏方更秘密將逾百架無人機送入俄羅斯境內，在多處關鍵空軍基地附近發動「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），據稱擊中數十架飛機。

該行動震撼西方軍事圈，也引發對如何保護靠近潛在對手的空軍資產與基地安全的廣泛討論。

烏克蘭同時宣稱，其安全局（SBU）近期也以無人機攻擊另一座俄軍基地，擊中兩架蘇 - 27 戰鬥機，但相關說法同樣無法獨立證實。

整場烏俄戰爭至今仍是一場空中控制權的消耗戰，雙方皆未能取得全面制空權，使戰事長期陷入僵局。

烏克蘭近年積極發展長程無人機與海上無人載具，並宣稱首度以此類武器摧毀俄軍戰機；另一方面，俄羅斯也持續對烏克蘭發動飛彈與無人機遠程攻擊。

西方警鐘響起 防空戰略全面檢討

這場戰爭也為西方國家敲響警鐘。西方多年來未曾經歷類似的高強度對稱戰爭，過去多半在空中具備壓倒性優勢，但如今卻面臨廉價無人機威脅。

更嚴峻的是，造價僅數千美元的無人機，已證實能摧毀價值數百萬美元的戰鬥機與先進武器。

以美製「愛國者」防空系統為例，一枚攔截飛彈造價高達 700 萬美元，長期以高成本攔截低成本目標，對任何軍隊而言都難以承受。