鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-23 08:23

據烏克蘭 RBC - 烏克蘭通訊社周一（22 日）報導，美國副總統范斯強烈批評美國向烏克蘭提供的援助。

范斯周日在出席保守派組織「美國轉折點」舉辦的活動上表示：「我國正在幫助退休老人，包括取消社會保障福利稅，因為我國認為孝敬父母很重要，而不是把他們的錢全部送到烏克蘭。」

這不是范斯第一次表態反對俄烏衝突。

據烏克蘭《基輔郵報》周一報導，范斯自擔任共和黨參議員以來就一直反對援助烏克蘭，他在 2024 年曾戲言他「根本不在乎烏克蘭的命運如何」。

今年 2 月，他曾在橢圓形辦公室裡「像個孩子一樣大發雷霆」，告訴烏克蘭總統澤倫斯基他對美國不夠感激。之後范斯便一直缺席與烏克蘭領導人就和平問題進行的談判會議。

據美國《國會山報》報導，在這場持續近四年的戰爭中，數十萬人以極其殘忍的方式喪生。