據烏克蘭 RBC - 烏克蘭通訊社周一（22 日）報導，美國副總統范斯強烈批評美國向烏克蘭提供的援助。
范斯周日在出席保守派組織「美國轉折點」舉辦的活動上表示：「我國正在幫助退休老人，包括取消社會保障福利稅，因為我國認為孝敬父母很重要，而不是把他們的錢全部送到烏克蘭。」
這不是范斯第一次表態反對俄烏衝突。
據烏克蘭《基輔郵報》周一報導，范斯自擔任共和黨參議員以來就一直反對援助烏克蘭，他在 2024 年曾戲言他「根本不在乎烏克蘭的命運如何」。
今年 2 月，他曾在橢圓形辦公室裡「像個孩子一樣大發雷霆」，告訴烏克蘭總統澤倫斯基他對美國不夠感激。之後范斯便一直缺席與烏克蘭領導人就和平問題進行的談判會議。
據美國《國會山報》報導，在這場持續近四年的戰爭中，數十萬人以極其殘忍的方式喪生。
范斯上月對此在社交媒體上寫道：「美國政界人士對川普政府可能最終結束東歐長達四年的戰爭感到非常憤怒…… 這些人對俄烏的許多說法已被證明是錯誤的，但那又怎樣呢？我們可以保留各自的意見。但是當自己的國家面臨嚴峻問題時，卻對這個問題如此激動，簡直是瘋了。這讓我感到厭惡。請對自己的國家也充滿熱情吧。」
